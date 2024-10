AZ OTP feltette a készpénzes kérdést

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A OTP új biztonsági funkciót vezetett be a bank telefonos applikációjában.

Kapcsolódó cikk Lépett az OTP Bank – telefonhívás közben azonnal lebukhatnak a csalók A OTP új biztonsági funkciót vezetett be a bank telefonos applikációjában.

Egy friss felmérés szerint a vállalkozások egy része nem tudja pontosan, hogy a készpénzezés is költséges dolog.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!