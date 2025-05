Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A héten a Mol árfolyama 0,33 százalékkal, 10 forinttal 3014 forintra csökkent, 4,39 milliárd forintos heti forgalom mellett. Az OTP részvényei a héten 0,90 százalékkal 240 forinttal csökkentek, árfolyama szerdán 26 280 forint volt, heti forgalma meghaladta a 27,76 milliárd forintot. A Richter 0,74 százalékkal, 80 forinttal csökkenve 10 800 forintig mérséklődött, forgalma meghaladta a 4,37 milliárd forintot a héten. A Magyar Telekom papírjai a héten 0,35 százalékkal 6 forinttal csökkentek, árfolyamuk szerdán 1688 forintra mérséklődött, heti forgalmuk 3,95 milliárd forint volt. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,41 százalékkal, 118,70 ponttal csökkenve 8318,33 ponton fejezte be szerdán a heti kereskedést.

Megtartotta éves rendes közgyűlését az Opus Global, a részvényesek megszavazták, hogy a 2024. évi, 23,3 milliárd forint adózott eredményéből 8 milliárd forint osztalék kerüljön kifizetésre, és a fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot arra is, hogy a társaság alaptőkéjének legfeljebb 25 százalékát elérő mértékben saját részvényeket vásároljon, a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a társaság által kibocsátott részvények huszonöt százalékát – írták az Equilor összefoglalójában.

