Makró Interactive Brokers S&p Tőzsde

Az S&P 500-ba ugrik a magyar származású üzletember cége

mfor.hu

Csütörtöktől már az Interactive Brokers is része az 500 legértékesebb amerikai vállalatot tömörítő indexnek. 

Az 500 legértékesebb amerikai céget összegyűjtő index, vagyis az S&P 500 része lesz Péterffy Tamás cége, az Interactive Brokers. 

A magyar származású amerikai üzletember vállalata a Walgreens Boots Alliance-t váltja a listán. A váltást az augusztus 28-ai, csütörtöki tőzsdei nyitással egy időben lépik meg – írja az S&P Global.

Péterffy cégének részvényei meredek emelkedésnek indultak az utóbbi időben. Tavaly megduplázódott a részvények értéke, év eleje óta pedig további 37,5 százalékot nőtt. A hír hatására 5 százalékkal, 65,75 dollárra emelkedett az Interactive Brokers részvényeinek értéke.

