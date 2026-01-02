1p
Az ügyvezető szerint rakéta is okozhatta a mosonmagyaróvári gyártüzet

Győrből és Pápáról is tűzoltók száguldottak Mosonmagyaróvárra Újév hajnalán, miután tűz ütött ki az UFM-gyár raktárában. A készletet nem sikerült megmenteni, a tűz a melléképületekre is átterjedt.

Rakéta is okozhatta a csütörtök hajnali tüzet a mosonmagyaróvári UFM-gyár raktárában – írja a Kisalföld. A lángok hajnali 1 óra után csaptak fel az Alkotmány utcai gyárban, és a melléképületekre is átterjedtek. A helyszínre Győrből, Pápáról, Csornáról és Komáromból is érkeztek tűzoltók.

A lapnak az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. ügyvezetője arról beszélt: nem kizárt, hogy egy rakéta okozhatta a tüzet. Gunthram Thurnher elmondta: a raktár ötezer négyzetméteren égett, a készleteik megsemmisültek. 

Az UFM a kémiailag térhálósított, zárt cellás polietilénhabok vezető európai gyártója. Évente több mint 350 000 blokkot tudnak gyártani, havi 30 000 blokkos kapacitással, és a világ 32 országába exportálnak.

