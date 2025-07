Az új CAF villamosok nem férnek fel a hídra

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A CAF villamosok elvileg az 53 év átlagéletkorú Ganz villamosokat váltották volna le, de ahhoz kellett volna a 32,5 milliárd, hogy a kinézett vonalakat – a 2-es, a 23-as, a 24-es, a 61-es, és a 62–62A villamosok vonalát – erre alkalmassá tegyék. Az pedig szinte kizárt, hogy a Szabadság hídra is felengedjék a villamost.

Ez még csak a történet eleje, ugyanis miután a CAF villamos szélesebb a régi járműveknél, több helyen nem fér el olyan könnyen. A tervezett vonalakon nem csak a vágányhálózatot kell átépíteni, de meg kell erősíteni az áramellátást, fejleszteni kell a jelzőberendezéseket és meg kell emelni a peronokat is, amit a BKV 2022-ben jelzett is.

Ahhoz, hogy ennyi villamost zökkenőmentesen fogadni lehessen, a BKV-nak fel kellett volna újítania a ferencvárosi kocsiszínt, illetve két másik remízben is fejleszteni kellene a vágányokat, kitérőket és karbantartó csarnokokat.

