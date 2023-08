Az új igazságügyminiszter kiterítette a kártyáit

Bár lapunk már júliusban rápillantott az új igazságügyi miniszter, Tuzson Bence január 30-án leadott vagyonnyilatkozatára, sőt, Varga Judit távozó igazságügyi miniszter vagyonával is összevetettük. Most a kormány mégis kitette a dokumentumot, amely természetesen megegyezik Tuzson év eleji, még országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatával. Ahogy akkor, úgy most is, a miniszter jelentős vagyonról számol be.

Tuzson a nyilatkozat szerint három ingatlannal rendelkezik, ebből kettő Mátraszentimrén, egy pedig Tihanyban található. A mátraszentimrei ingatlanok közül az egyik egy telek, aminek egyedüli tulajdonosa, a másik egy üdülő, aminek csak egy kisebb része az övé. A tihanyi, 112 négyzetméteres hétvégi háznak felerészben tulajdonosa, ehhez van 1549 négyzetméter telek is.

Eddig is elérhető volt az új igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozata, de most ismét felhívták rá a figyelmet. Fotó: MTI

Befektetési jegyben 33 millió forintnyi megtakarítása van, részvényekben 17820 forintja van és 13 milliót tart állampapírban.

A miniszter 5,1 millió forintnyi készpénzt tudhat magáénak, viszont van 5,5 millió forintnyi tartozása. Ezentúl forintban 7 milliós, devizában pedig 5 milliós összeghez tud bármikor hozzányúlni, ráadásul 54 milliónyi forinttal tartoznak neki.

Állandó jövedelme származott az országgyűlési képviselői státuszból és a Miniszterelnöki Kabinetirodában végzett államtitkári munkájából, díjazás nélküli tagsága pedig a Magyar Műugró Szakszövetségben van. De gazdasági érdekeltségei is vannak: Beta Consulting Kft., Tuzson Kft., Lessenga Kft., vagyis három is. A Tuzson Kft.-ben 96 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, de fizetést nem vesz fel.

A nyilatkozat szerint gyermekei önálló vagyonnal nem rendelkeznek. Nagy értékű ingóságokkal, gépjárművekkel, vízi vagy légi járművekkel, védett műalkotással nem rendelkezik, és védett gyűjteménye sincs Tuzson Bencének.