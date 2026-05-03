Makró A költségvetés helyzete GDP Infláció Ipar Lakásépítés Turizmus Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Hétfőn az ipari termelői árak márciusi statisztikája jelenik meg. Februárban az ipari termelői árak átlagosan 3,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 3,3 százalékkal mérséklődtek 2025 februárjához képest. Az adatdömping azt követően érkezik, hogy pénteken megismerhettük az idei első negyedéves GDP-adatot, ami rég nem látott pozitív értéket mutatott. Erről itt olvashatnak:

Kedden a turisztikai szálláshelyek márciusi és első negyedéves forgalmát teszik közzé. Februárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkező belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Szerdán az ipari termelés márciusi első becslése mellett a lakásépítések, építési engedélyek első negyedévi adatsora jelenik meg. 2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a januárinál 1,8 százalékkal kisebb volt az ipari kibocsátás.

2025-ben 12 062 új lakás épült, 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, 37 százalékkal több, mint 2024-ben. A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett az átadott lakások száma (8,9 százalék). Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások csaknem egyharmada.

Csütörtökön a márciusi kiskereskedelmi statisztikát teszi közzé a KSH. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az infláció áprilisi alakulását jelentetik meg. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az áprilisi mutatóban az iráni háború miatti inflációs kockázatok begyűrűzésének mértékét lesz érdemes figyelni. Ez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várható monetáris politikájára is nagy hatással lehet. A jegybank legutóbbi üléséről készült tudósításunkat itt olvashatják:

Pénteken publikálja az NGM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. április végi helyzetéről. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 62,8 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer március végi 10 543,2 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1345,4 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek, a kiadások 13 963,6 milliárd forintot tettek ki, és 2211,7 milliárd forinttal, 18,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát. Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, a lakástámogatások és az állami beruházási fejezet kiadásai.

Arról, hogy milyen állapotban hagyja maga után a költségvetést a leköszönő Orbán-kormány, ebben a cikkben olvashatnak:

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelő alapítvány gründolási láz

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

Folyamatos a visszapótlás. 

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

Irán vagy a Tisza-hatás? Nehéz eldönteni, merre billenhet a mérleg nyelve

Bár a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye inkább pozitív értelemben lepte meg az elemzőket, az év egészére vonatkozó előrejelzések nem változtak. Egymással ellentétes hatásokat láthatunk: az elhúzódó iráni háború és a legfontosabb exportpiacaink gyengélkedése visszahúznak, míg az európai uniós források reálisnak tűnő hazahozatala és az országgyűlési választások utáni hangulatjavulás segíthetnek.  

Az erős forint segített, de így is romlott a kereskedelmi mérlegünk

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

