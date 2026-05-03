Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

Hétfőn az ipari termelői árak márciusi statisztikája jelenik meg. Februárban az ipari termelői árak átlagosan 3,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 3,3 százalékkal mérséklődtek 2025 februárjához képest. Az adatdömping azt követően érkezik, hogy pénteken megismerhettük az idei első negyedéves GDP-adatot, ami rég nem látott pozitív értéket mutatott. Erről itt olvashatnak:

Kedden a turisztikai szálláshelyek márciusi és első negyedéves forgalmát teszik közzé. Februárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkező belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Szerdán az ipari termelés márciusi első becslése mellett a lakásépítések, építési engedélyek első negyedévi adatsora jelenik meg. 2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a januárinál 1,8 százalékkal kisebb volt az ipari kibocsátás.

2025-ben 12 062 új lakás épült, 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, 37 százalékkal több, mint 2024-ben. A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett az átadott lakások száma (8,9 százalék). Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások csaknem egyharmada.

Csütörtökön a márciusi kiskereskedelmi statisztikát teszi közzé a KSH. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az infláció áprilisi alakulását jelentetik meg. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az áprilisi mutatóban az iráni háború miatti inflációs kockázatok begyűrűzésének mértékét lesz érdemes figyelni. Ez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várható monetáris politikájára is nagy hatással lehet. A jegybank legutóbbi üléséről készült tudósításunkat itt olvashatják:

Pénteken publikálja az NGM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. április végi helyzetéről. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 62,8 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer március végi 10 543,2 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1345,4 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek, a kiadások 13 963,6 milliárd forintot tettek ki, és 2211,7 milliárd forinttal, 18,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát. Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, a lakástámogatások és az állami beruházási fejezet kiadásai.

Arról, hogy milyen állapotban hagyja maga után a költségvetést a leköszönő Orbán-kormány, ebben a cikkben olvashatnak: