Az új lakások értékesítése zuhant az első negyedévben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nőtt a lakások ára az év első hónapjaiban, a nominálisár-emelkedés 5,3, a reál pedig 2,7 százalékos volt. Ez az előző év azonos időszakához képest 12,5 százalékos nominálisár-emelkedést és 6,9 százalékos reálár-emelkedést jelent.

A használt lakások esetében is érződött a visszaesés Fotó: EÉR

Az újlakás-tranzakciók 56,4 százalékkal estek vissza, az elmúlt tíz évben mindössze egyszer, 2023 elején torpant meg ilyen hirtelen az új lakások értékesítése. Nemcsak az új építésű, hanem a használt lakások forgalma is csökkent az év elején, 8,2 százalékkal – ilyenre legutóbb másfél évvel korábban, 2023 harmadik negyedévében volt példa – foglalja össze a HVG.

