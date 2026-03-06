2p

Az ukrán külügy szerint Budapesten elfogtak hét ukrán pénzszállítót 35 millió euró készpénzzel

mfor.hu

Az ukrán állami bank, az Oschadbank dolgozóit túszul ejtették a magyar hatóságok – ezt írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban. Reggelig nem tudták elérni őket, és követelik a szabadon bocsátásukat.

„A magyar hatóságok túszul ejtették az ukrán állami Oschadbank hét dolgozóját Budapesten” – írja az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha közösségi oldalán. Szibiha szerint az ügy előzményeit nem ismerik, a túszokat pedig nem tudják elérni, és az állapotukról sem kaptak információt. Annyit tudnak, hogy a bank dolgozói az Oschadbank és a Raiffeisen Bank között szállítottak készpénzt, de Budapest belvárosában feltartóztatták őket.

„Arról beszélünk, hogy Magyarország túszokat ejt és pénzt lop. Ha ez az az erő, amiről Orbán Viktor beszélt csütörtökön, akkor ez egy bűnbanda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – tette hozzá Szibiha.

Az Oschadbank közleményében azt írja, hogy a pénzszállító kocsikban 35 millió euró készpénz és 9 kilogramm arany volt. A bank szerint illegálisan tartóztatták fel a két járművet, és a budapesti helyszínt a GPS-jeladók mellett Ukrajna magyarországi nagykövetsége is megerősítette. 

Az ukrán külügyminisztérium hivatalos értesítést küldött a magyar külügynek, amelyben a bank dolgozóinak azonnali szabadon engedését követelik. Az Európai Uniót is értesítették az esetről.

 

 

Megállhat a forint az e heti lejtőn?

A svájci frankkal szemben minimálisan erősödött a forint, de az árfolyam így is tavaly nyár óta nem látott magasságban van. A dollárral szembeni erősödés ellenére is 334 felett maradt az árfolyam, az euróval szemben pedig kis mértékben erősödött a forint.

Orbán Viktor: nincs paktum, nincs kiegyezés, erőből fogunk győzni

Az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is a Puskás Arénában rendezték meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2026-os Gazdasági Évnyitóját. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amelyben kitért a Barátság kőolajvezetéken leálló olajszállításokra, a magyarországi vállalatokat sújtó különadókra és arra, hogy mekkora most az esélye egy hadigazdaságra való átállásnak Európában.

Nem a fogyasztáson múlik a magyar gazdaság gyenge teljesítménye

A januári hidegbetörés ellenére bővült a kiskereskedelmi forgalom, ami meglepte az elemzőket.

Kína súlyos lépésre készülhet olajügyben, az egész világ meg fogja érezni

Elzárhatják a benzincsapot. A kerozin ára már az egekben Ázsiában, Indiában és Kínában is elkezdték védeni az olajkészleteiket.

Sokkoló drágulás jön pénteken a benzinkutakon

Begyűrűzik a háború hatása.

Hűtheti a pezsgőt Orbán Viktor: jó híreket kapott Brüsszelből

Egy vacsorán húzták keresztül az Európai Bizottság Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szövögetett terveit.

Jó éve lehet a magyar autópiacnak az év első adatai alapján

Még mindig tart a SUV-ok menetelése, de újabb és kevesebbet futott autók kerülhetnek új gazdához.

1500 milliárd forintot hagytak a magyarok a boltokban

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom, főleg az internetes és csomagküldő szektor szárnyal.

Eldöntötte Orbán Viktor, kit küldene a Barátság vezetékhez

A helyszínen akarja megvizsgálni a helyzetet a kormány.

Idén folytatódhat az élénkülés az építőiparban

Az építőipari termelés változatlan áron mérve – két visszaesést hozó év után – 2025-ben 2,8 százalékkal tudott bővülni. A tavaly december végi ágazati szerződésállomány csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A GKI februári felmérése szerint a megkérdezett építőipari vállalkozások harmada árbevételének növekedésére számít 2026-ben az előző évhez képest, csökkenéstől 21 százalékuk tart. A 10 fő alatti cégek e téren kevésbé optimisták, de az 50 fő felett foglalkoztatók már sokkal inkább azok. További kedvező jel, hogy a GKI ágazati bizalmi indexe februárban tizenhárom havi csúcsára emelkedett. 2026-ban az építőipari termelés volumene 2-3 százalékkal nőhet az előző évhez képest – ebben a hazai és a nemzetközi elemzők is egyetértenek.

