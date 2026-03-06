Az ukrán külügy szerint Budapesten elfogtak hét ukrán pénzszállítót 35 millió euró készpénzzel

„A magyar hatóságok túszul ejtették az ukrán állami Oschadbank hét dolgozóját Budapesten” – írja az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha közösségi oldalán. Szibiha szerint az ügy előzményeit nem ismerik, a túszokat pedig nem tudják elérni, és az állapotukról sem kaptak információt. Annyit tudnak, hogy a bank dolgozói az Oschadbank és a Raiffeisen Bank között szállítottak készpénzt, de Budapest belvárosában feltartóztatták őket.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 5, 2026

„Arról beszélünk, hogy Magyarország túszokat ejt és pénzt lop. Ha ez az az erő, amiről Orbán Viktor beszélt csütörtökön, akkor ez egy bűnbanda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – tette hozzá Szibiha.

Az Oschadbank közleményében azt írja, hogy a pénzszállító kocsikban 35 millió euró készpénz és 9 kilogramm arany volt. A bank szerint illegálisan tartóztatták fel a két járművet, és a budapesti helyszínt a GPS-jeladók mellett Ukrajna magyarországi nagykövetsége is megerősítette.

Az ukrán külügyminisztérium hivatalos értesítést küldött a magyar külügynek, amelyben a bank dolgozóinak azonnali szabadon engedését követelik. Az Európai Uniót is értesítették az esetről.