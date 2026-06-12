Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

6,9 százalékkal emelkedett az építőipari termelés volumene áprilisban az előző hónaphoz képest – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Éves alapon a bővülés 2,6 százalékos, ezt az adatot az egyéb építmények építése főcsoport 13,9 százalékos, azon belül pedig az út- és vasútépítések 47,6 százalékos volumennövekedése húzta felfelé. Az épületek építése 11,6 százalékkal esett vissza 2025 áprilisához képest, és a 2021-es havi átlagtól is elmaradt 5 százalékkal.

Régiónként nagy mértékben eltért a volumenindex éves alapú változása: Budapesten 24,5 százalékkal, Komárom-Esztergom megyében pedig 32,5 százalékkal nőtt, azonban Fejér megyében 51,9, Csongrád-Csanád megyében pedig 40,1 százalékkal esett vissza.

Az építőpari adatok részletes elemzői értékelésével a délelőtt folyamán jelentkezünk az Mfor oldalán.