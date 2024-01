Az utóbbi évek sztárját is sokkolta a drágulás

Az elmúlt években a kiskereskedelmi forgalom egyik motorját jelentették az online vásárlások. A hivatalos adatok szerint 2000 óta minden évben két számjegyű volt a növekedés. Persze ebben szerepe van annak, hogy viszonylag új kiskereskedelmi alternatíváról van szó, így az előző éves forgalom, tehát a bázis viszonylag alacsony volt.

2011 és 2021 között a csomagküldő és internetes kiskereskedelmi forgalom – amelybe nem tartoznak bele az élelmiszer-eladások – 19-45 százalékkal bővült évente. Az ebben az időszakban látott dinamikus növekedés miatt tehát már a bázis is egyre méretesebb volt. Ez a szegmens a teljes kiskereskedelmi forgalomból egyre nagyobb szeletet hasított ki magának. 2011-től 2013-ig mindössze 1 százalékos volt a részesedése, majd jött a növekedés, 2018-ban már 5 százalékot tett ki, 2021-ben pedig elérte a 10 százalékot.

Aztán jött 2022 és 2023, vagyis az inflációs nyomás és a bizonytalanabb gazdasági környezet. Így jöttek a korábban masszív pluszok után a havi negatív eredmények. Tavaly végül közel 2 százalékkal csökkent a forgalom volumene az online és csomagküldő kiskereskedelemben, a 2023-as év első tíz hónapjában pedig 6,2 százalékos volt az éves csökkenés. Ez jelentős, de még mindig jobb, mint a teljes kiskereskedelem 9 százalékos hanyatlása. Ugyanakkor a több mint 6 százalékos esés 3,3 százalékos forintban még forgalombővüléssel párosult. Azaz erre a szegmensre is igaz, ami a teljes kiskereskedelemre, hogy kevesebbet vásároltak az emberek online, de többet fizettek a megrendelt termékekért.

2023 első féléve az online kiskereskedelem szereplőinek egyfajta sokkhatással ért fel. A 2022 nyarán bejelentett, ám az őszi-téli időszakban valósággá vált energiaárak után a 2023 elején ért csúcsára az inflációs sokk is, ami visszafogta a lakosság költéseit és egyúttal visszaterelte a vásárlókat a hagyományos üzletekbe. Bár az online vásárlói réteg az átlagos háztartásoknál jobb anyagi helyzetben van, a reálbér-csökkenés szinte mindenkit érintett, így az elmúlt hónapokban a jobb anyagi helyzetben levők is óvatosabban, megfontoltabban költöttek – ez a fogyasztói magatartás pedig nem kedvezett az online forgalomnak. Erre a kiszámíthatatlanságokkal tarkított időszakra az online kereskedők nem voltak kellően felkészülve. A visszafogott költés és az egyébként is magas tavalyelőtti bázis lényegesen gyengébb első negyedéves eredményt hozott, megtörve a látványos növekedés lendületét. A tavalyi első negyedév jelentette mélypont után a második negyedév már a javulás jeleit mutatta, mind forgalom, mind rendelésszám tekintetében. Ez részben a vásárlók alkalmazkodása, részben a trendfordulón túljutó és javuló gazdasági mutatóknak köszönhető – értékelte az online kiskereskedelem 2023 első felében látott eredményeit a GKI Digital (GKID) Digitális Kereskedelmi Körkép című, idén októberben publikált kiadványa.