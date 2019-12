Az utolsó forintig közpénzből fejleszthetnek a sportklubok

A TAO-támogatások rendszerével jócskán megnyíltak a pénzcsapok a látvány-csapatsportokban tevékenykedő sportszervezetek számára, amelyek most újabb jelentős könnyítést kaphatnak köszönhetően két - sportban is érdekelt - fideszes politikusnak köszönhetően. Mint arról beszámoltunk, november közepén Bánki Erik és Kocsis Máté nyújtotta be azt a módosító törvényjavaslatot, mely nagyban támogatná a már betervezett létesítmények felépítését. Az eredeti elképzelések szerint a 300 millió forintnál nagyobb, sportszövetségek által tervezett ingatlanberuházások akár 0 százalék önerő mellett is megfinanszírozhatók TAO-támogatással. Eddig 30 százalék önerőt kellett az ilyen projekthez biztosítani. A másik módosítás pedig 4 évről 6 évre tolná ki a TAO-ból felhúzott létesítmények üzembe helyezési határidejét.

A javaslathoz határidőn belül egyetlen módosító javaslat érkezett az MSZP-s Molnár Gyulától, aki kezdeményezte, hogy a sportszövetségek mellett a hivatásos és az amatőr szervezetek is élhessenek a 100 százalékos TAO-finanszírozás lehetőségével, ők ugyanis sokkal jobban rá vannak szorulva erre, mint a milliárdos büdzséből gazdálkodó szakszövetségek.

Bánki Erik (Fotó: MTI) Bánki Erik (Fotó: MTI)

Múlt héten aztán a törvényjavaslat egyik benyújtója, Bánki Erik kezdeményezte a törvényalkotási bizottság eljárását, a testület másnap napirendjére is vette a javaslatot és beterjesztette az összegző módosító indítványát. Ennek eredménye lehet az, hogy teljesen közpénzből finanszírozhatók az ingatlanberuházások, -felújítások.

Úgy tűnik ugyanis, hogy a bizottság némi meglepetésre megfogadta az ellenzéki képviselő javaslatát (ilyenre az elmúlt évekre csak nagyon ritkán volt példa) és a sportági szakszövetségek mellett az amatőr és hivatásos szervezetek számára is megteremti a teljes TAO-finanszírozás lehetőségét. Ugyanakkor kivennék a törvényből a 300 millió forintos értékhatárt.

Ez azt jelenti, hogy bármilyen sportszervezet bármilyen és bármekkora értékű ingatlanra irányuló beruházást, felújítást 100 százalékig TAO-ból, vagyis a cégek által az államkassza helyett a sportszervezeteknek utalt pénzből finanszírozhat.

A javaslat visszamenőleges hatályú, vagyis a már megkezdett, vagy az indén elfogadott sportfejlesztési programokra is vonatkozna.

A törvényalkotási bizottság fenntartotta azt a módosító indítványt is, mely több időt hagyna a projektek befejezésére. A létesítmények üzembe helyezési határidejét hosszabbítanák meg: az első támogatási igazolás kiállítását követő évtől számított 6. év végéig kellene üzembe helyezni a beruházást a jelenlegi 4 év helyett. A módosítás szintén visszamenőleges hatállyal a már megkezdett projektekre is vonatkozna az idén elfogadott sportfejlesztési programok beruházásai mellett.