Az utolsó pillanatban akasztanák meg a debreceni akkumulátorgyárat

Schmuck Erzsébet közölte: azért fordultak a Debreceni Törvényszékhez, mert felgyorsultak a CATL gyár építésének előkészítő munkálatai, annak ellenére, hogy a párt és a Védegylet megtámadta annak környezethasználati engedélyét.

A munkálatok légszennyezéssel járnak, de megkezdődött a mezőgazdasági területek ipari területté alakítása is. A gyár vízigényének kielégítését célzó munkák is zajlanak már. Az üzem ráadásul ökológiai folyosón épülne, amelynek védelmét az Európai Unió is deklarálta.

A terület aszályos, ráadásul keresztül szeli egy vasútvonal, amelyet mintegy 5 milliárd forintból akarnak áthelyezni - sorolta a problémákat. Schmuck Erzsébet véleménye szerint a beruházásra egyáltalán nincs szükség, az nem épülhet meg.

(MTI)