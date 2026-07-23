Azbesztügy: feljelentést tettek az osztrák bányák a kiszivárgott jelentések miatt

A Telex az osztrák Kurier cikkére hivatkozva arról ír, hogy nyomozás indult ismeretlen személyek ellen Ausztriában, mivel olyan kőbányákkal kapcsolatos jelentéseket szivárogtathattak ki, amelyeket még a bányák üzemeltetői sem kaptak meg. Az ARGE Naturgestein nevű, négy osztrák kőbányát magába foglaló szervezet szerint a bányáikról szóló jelentések jogsértően kerültek civil szervezetekhez és a sajtóhoz, ezért feljelentést tettek.

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A bezárt bányákat képviselő ARGE Naturgestein szerint a bányáknak ismét működniük kellene, amit állításuk szerint vizsgálatok is megerősítenek. A Kurier szerint már augusztusban dönthetnek arról, hogy a cégek megkezdhetik-e ismét a működésüket.

A cikk szerint a bányak üzemeltetői arra hivatkoznak, hogy pénzügyi bizonytalanságot jelent a leállás és úgy vélik, tisztességtelenül bántak velük, és olyan vizsgálatok eredményeire hivatkoznak, amelyek szerint a bányákban az azbeszt nem haladta meg a megengedett határértéket.

A bányák üzemeltetői szerint azokat a szombathelyi utakat, amelyeket azbeszttartalmú kőzettel borítottak be, már rég le kellett volna aszfaltozni a magyar szabályozások szerint. A szennyezett kőzet miatt egyelőre nem világos, hogy ki fizet majd kártérítést, az osztrák Greenpeace EU-s források bevonását is kezdeményezte egészségügyi krízisre hivatkozva – derült ki a cikkből.