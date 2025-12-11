Azerbajdzsánnal is gázügyletet kötött Szijjártó Péter

A képek tanúsága szerint a Bozsik Stadionban, az immár Szijjártó Péter elnöksége alatt működő Budapesti Honvéd arénájában kötött újabb gázvásárlási megállapodást a külgazdasági és külügyminiszter.

„Újabb földgázvásárlási megállapodás: ezúttal Azerbajdzsánnal, két évre, 800 millió köbméter!”

– írta Szijjártó Péter a bejegyzésében.

2024-ben egyébként 8,5 milliárd köbméter volt Magyarország éves földgázfogyasztása, így ez a mennyiség (évi 400 millió köbméterrel számolva) nagyjából az éves fogyasztás szűk 5 százalékát fedezheti.