Azt állítja a CATL, hogy nincsen elbocsátási hullám

A mostani elbocsátásokról szóló értesülések a cég képviselői szerint azért is meglepőek, mert a cellagyártás beindításához év végéig nagyjából 2000 főre lesz szükség. Ennek eléréséhez a vállalat külföldi munkaerőt is igénybe vesz: májustól már érkeznek fülöp-szigeteki munkavállalók, akiknek a száma év végére 500-ra nőhet.

A közlemény kitért arra is, hogy a félreértések hátterében az állhat, hogy a gyártás elindítását megelőző technológiai és szervezeti felkészülés során ideiglenesen kínai szakemberek érkeznek Debrecenbe, akiknek feladata a tudás átadása és a betanítás támogatása, „éppen annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pozíciót hosszú távon magyar munkavállalók tölthessék be”. A cég hangsúlyozta, hogy a beruházás ütemterv szerint halad, és továbbra is elkötelezettek a debreceni beruházás mellett.

Több szempontból is hiányosak és nem minden jogszabálynak felelnek meg a CATL debreceni akkugyárának kiállított hatósági engedélyek.

A debreceni vállalat csütörtökön reagált. Közleményükben azt írták, „nem történt csoportos leépítés a CATL-nél, és nem szerepel a tervek között a hazai munkaerő csökkentése”. A közlemény hangsúlyozta: a vállalat elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és „mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg”. A cég közlése szerint a debreceni csapat létszáma nem csökkent, hanem nőtt, nemrég meghaladta a 800 főt, és a bővülés várhatóan az év második felében is folytatódik.

Szerdán sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára jelentős leépítésbe kezdett, az elmúlt hetekben több tucat magyar munkavállalót bocsátottak el, és a vállalat a magyar alkalmazottak helyére kínai szakembereket kíván állítani, miközben a második gyáregység építésének előkészítését is felülvizsgálják.

