Bagóért árulja a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule használt mezeit a Haladás felszámolója

Vég Márton
Vég Márton

2018-ban váltottak Mészáros Lőrinc márkájára a szombathelyi klubnál.

Talán a legszomorúbb részéhez ért Mészáros Lőrinc volt vejének, Homlok Zsoltnak a cége által csődbe vitt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. Ugyanis a felszámoló a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint pályázatot írt ki a cég vagyontárgyaira:

  • Elektroterápiás készülékek,
  • Adós shoptevékenység ingóságai,
  • Használt sportfelszerelések, sportruházatok,
  • Szurkolói ajándéktárgyak és ruházati cikkek.

A részletes bontásból az is kiderül, hogy a használt sportruházatok többek között a Haladás korábbi játékosai által személyes használatra kiadott és később leadott használt felszerelések (különböző méretekben) maradványai. Például 61 darab 2Rule márkájú mezt és 70 darab 2Rule márkájú rövidnadrágot. Az még 2018-ban derült ki, hogy a Puskás Akadémia mellett a Haladás is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportszermárkát választotta a szezonra. A 2Rule a Magyar Sportmárka Zrt. által bejegyzett sportmárka, 2018-ban alapította a leggazdagabb magyar.

Az Átlátszó.hu akkor megkereste a szombathelyi klubot, árulják el, hogy mi állt a döntésük mögött. Ismert: a Haladás VSE akkori elnöke, Homlok Zsolt akkor még Mészáros Lőrinc lányának a férje volt. A klub ügyvezetője, Tóth Miklós nem kertelt, és elmondta a történetet:

a 2Rule kereste meg őket, kedvező ajánlattal és meggyőző termékmintával.

A Haladás szerződése lejárt az Adidas-szal, amúgy is időszerű lett volna körbenézni. Tóth kijelentette a 444 cikke szerint:

kaptunk egy termékmintát, ami meggyőzött minket arról, hogy a 2Rule jó választás lesz. Garanciát is vállalt a cég, hogy ha a mezek viselése közben panaszunk lenne, akkor cserélik a dresszeket.

A pályázati listából kiderül, hogy a szerencsés licitáló nemcsak a 2Rule, hanem az Adidas mezeket is megszerezheti potom áron. A csomag része még számos melegítő, 48 darab leselejtezett labda, valamint a játékosok által használt ugrókötelek is. A meghatározott becsérték csak 980 ezer forint. A sportrehabilitációban használatos elektroterápiás készülékek 1,6 millió forintot érnek minimum, a szurkolói boltból megmaradt ajándéktárgyak 983 ezer forintért már vihetők, az ingóságok pedig még 274 ezer forintot érhetnek a felszámoló szerint. Pályázni szeptember 12-től szeptember 23-ig lehet az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül.

Amikor még minden szép és jó volt: Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes
Fotó: Szombathelyi Swietelsky-Haladás

Az tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú magyar futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról a többségi tulajdonos Haladás Marketing Kft. képviselője, Homlok Tibor és az önkormányzat delegáltja, Unger Richard. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a gazdája Homlok Zsolt, aki Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos volt veje.

A bajok akkor kezdődtek, amikor Homlok Zsolt elvált Mészáros Lőrinc lányától, a közbeszerzéseken sokáig taroló Homlok Építő Zrt. pedig hazai megrendelések nélkül maradt. Most éppen ott tart a kálváriája, hogy az Opten céginformációs rendszerben olvasható információk szerint április 5. óta csődeljárás alatt áll a Homlok Építő Zrt. Csődegyezségi tárgyalást tartottak július 18-án. Elég sokan vehettek rajta részt, ugyanis a tárgyalás helyszíne a Lurdy Ház egyik 420 négyzetméteres konferenciaterme volt, ahol akár négyszázan is elférnek. A tárgyalásra a Homlok Zrt. hitelezőit és a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Egyelőre nem tudni, hogy a csődegyezségi tárgyalás milyen eredménnyel zárult.

Ezzel párhuzamosan mostanában más hírek is érkeztek a szombathelyi fociról. Végelszámolással megszüntetik a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-t, a cég hét ingatlana az állam tulajdonába kerül, illetve sportcélú ingatlanná minősítik át a Haladás Sportkomplexumot – írta a hvg.hu. A határozat szerint a sportért felelős honvédelmi miniszter feladata lesz a végrehajtás, a Haladás Sportkomplexum 2026. évi üzemeltetésének finanszírozására 2025. november 30-i hatállyal kell előterjesztést készítenie. Az idei üzemeltetésre szánt 226 millió forintot, illetve az ingatlanok fenntartására és üzemeltetésére szánt legfeljebb 74 millió 600 ezer forintot a nemzetgazdasági miniszternek kell biztosítania.

