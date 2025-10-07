Baj van az Orbán-kormány egyik nagy ötletével?

Fél év alatt hozzávetőleg kétszáz adós csúszott kisebb-nagyobb késedelembe a munkáshitel törlesztésével, ami a néhány hónapos időtávot figyelembe véve egyáltalán nem tekinthető elhanyagolható aránynak. A BiztosDöntés.hu szakértői arra figyelmeztetnek: akinek gondjai támadnak a hitel visszafizetésével, érdemes haladéktalanul a bankhoz fordulnia.

Ugyan az állami támogatás mellett elérhető, kamatmentes munkáshitel csak idén januártól elérhető, június végéig már közel 800 millió forintnyi állomány volt legalább egy hónapos késésben a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Figyelembe véve, hogy a munkáshitelnél az átlagos hitelösszeg közelít a jogszabály által meghatározott négymillió forintos maximumhoz, az első félév végén nagyjából kétszáz adós lehetett kisebb-nagyobb késésben.

Azonnal lépni kell

Bár a 790 millió forint körüli, legalább 30 napos csúszásban lévő munkáshitel-portfólió meglehetősen alacsony, mindössze 0,75 százalékos súlyt képviselt a június végi 104,6 milliárdos bruttó állományból – amiből ráadásul mindössze 87 millió forintot tett ki a három hónapon túl lejárt tartozás – túl sok ok nincs az örömre. Ugyanis mindössze fél év alatt alakult ki ez az arány, és borítékolható, hogy az idő előrehaladtával jelentősen növekszik majd.

Hiába kamatmentes a kölcsön, a most felhalmozott, néhány hónapos késedelem később nagyon sokba kerülhet a támogatott hitel visszafizetésével csúszó fiataloknak. Ha ugyanis eljutnak abba a stádiumba, hogy felmondják a hitelüket, a teljes tartozásukat egyben kell visszafizetniük. Ennél is nagyobb gond, hogy a tartósan nem fizető adósok a későbbi hitelfelvételüket is megnehezíthetik, ami az egzisztenciájukat épp megalapozó fiataloknál óriási hátrány.

Ezért fontos, hogy a munkáshitelnél is haladéktalanul jelezni kell a pénzintézetnek, ha gondok támadtak a törlesztéssel. Így megelőzhető, hogy jelentősebb lejárt tartozás halmozódjon fel, netán a bank felmondja a hitelszerződést.

A többség teljesen kihasználja a kereteket

A már dolgozó, 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését megkönnyíteni hivatott munkáshitel iránt intenzív érdeklődés mutatkozott az év első nyolc hónapjában: a jegybank adatai szerint augusztus végéig 33,7 ezer szerződést kötöttek a bankokkal az arra jogosultak, ezek összértéke pedig meghaladta a 130,3 milliárd forintot. Ennek alapján jól látszik, hogy – hasonlóan a szintén szabad felhasználású babaváró kölcsönhöz – a nagy többség a munkáshitelnél is kihasználja a termék adta kereteket, hiszen az egy ügyletre jutó, átlagos összeg 3,9 millió forint közelében mozog.

Bár a munkáshitelnél egy adott réteget célzó konstrukcióról van szó, a támogatott kölcsön már szabad szemmel is látható szeletet hasított ki magának a fogyasztási hitelek piacán: az év első nyolc hónapjában a teljes állományból 2,4 százalékkal, az új folyósításokból pedig 11,2 százalékkal részesedett. A munkáshitel piaci pozícióit javíthatja, hogy az Otthon Start hitel szeptemberi indulásával sokan a lakáshitel felvételéhez szükséges önerő előteremtése céljából is igényelhetik a támogatott kölcsönt.

Eltérő lehetőségek az egyes bankoknál

A munkáshitelt már nyolc pénzintézet tartja kínálatban, miután október elején az UniCredit Bank is megjelent a piacon a saját konstrukciójával. Az UniCredit Banknál viszonylag magas, 21 év a minimális életkor, a hitelösszeg 1 millió és 4 millió forint között mozoghat, a futamidő pedig 72 és 120 hónap közötti lehet. A pénzintézetnél a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét, vagyis havonta nettó 238 051 forintot kell igazolni – függetlenül attól, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként igénylik a kölcsönt.

A Gránit Bank – egyedüliként a piacon – 30 ezer forint egyszeri jóváírást ad a náluk munkáshitelt igénylőknek, ha a banknál vezetett folyószámlájukra a mindenkori nettó minimálbér (jelenleg 193 382 forint) összege érkezik a folyósítást követő három hónapon belül legalább két alkalommal. Ha az igénylő új ügyfélként szelfivel nyitja meg a számláját a banknál, akkor ezen felül további 40 ezer forintot kaphat, míg az ügyfélajánlás további 20 ezer forint egyszeri jóváírást ér, amennyiben teljesülnek a kért feltételek. A Gránit Banknál már 17 éves kortól igényelhető a támogatott kölcsön, míg a többi pénzintézetnél legalább 18 év az alsó korhatár.

Az Erste akár már félmilliós összegben is kínál munkáshitelt, miközben a futamidő 5 és 10 év között lehet a pénzintézetnél. A jövedelemre vonatkozóan az Ersténél is alapfeltétel, hogy érje el, vagy haladja meg a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.

Az OTP Banknál 64 és 120 hónap között lehet a munkáshitel futamideje, az összeg 1 millió és 4 millió forint között lehet, az igényléshez emellett a nettó minimálbérnek megfelelő jövedelem is szükséges.

Az MBH Banknál fix tíz év a kölcsön futamideje, az igényelt összeg 2 millió és 4 millió forint között mozoghat. Az alkalmazottként dolgozó igénylőktől legalább 150 ezer forintos, a vállalkozóként működőktől minimum 250 ezer forintos nettó jövedelmet vár el a pénzintézet.

A Raiffeisen Banknál az alkalmazottként dolgozó igénylőknek a nettó minimálbér összegét, a vállalkozóként tevékenykedőknek pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell igazolniuk. A K&H akár kétéves futamidőre is ad munkáshitelt, az alkalmazottaknál a nettó minimálbér megléte itt is elvárás. A CIB Banknál legalább 1 millió forint lehet a munkáshitel összege, az alsó korhatár 18 év, a futamidő pedig öt és tíz év között mozoghat.