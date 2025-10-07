Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p
Baj van az Orbán-kormány egyik nagy ötletével?

mfor.hu

Sokan nem tudják fizetni a kedvezményes hitelt.

Fél év alatt hozzávetőleg kétszáz adós csúszott kisebb-nagyobb késedelembe a munkáshitel törlesztésével, ami a néhány hónapos időtávot figyelembe véve egyáltalán nem tekinthető elhanyagolható aránynak. A BiztosDöntés.hu szakértői arra figyelmeztetnek: akinek gondjai támadnak a hitel visszafizetésével, érdemes haladéktalanul a bankhoz fordulnia.

Ugyan az állami támogatás mellett elérhető, kamatmentes munkáshitel csak idén januártól elérhető, június végéig már közel 800 millió forintnyi állomány volt legalább egy hónapos késésben a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Figyelembe véve, hogy a munkáshitelnél az átlagos hitelösszeg közelít a jogszabály által meghatározott négymillió forintos maximumhoz, az első félév végén nagyjából kétszáz adós lehetett kisebb-nagyobb késésben.

Azonnal lépni kell

Bár a 790 millió forint körüli, legalább 30 napos csúszásban lévő munkáshitel-portfólió meglehetősen alacsony, mindössze 0,75 százalékos súlyt képviselt a június végi 104,6 milliárdos bruttó állományból – amiből ráadásul mindössze 87 millió forintot tett ki a három hónapon túl lejárt tartozás – túl sok ok nincs az örömre. Ugyanis mindössze fél év alatt alakult ki ez az arány, és borítékolható, hogy az idő előrehaladtával jelentősen növekszik majd.

Hiába kamatmentes a kölcsön, a most felhalmozott, néhány hónapos késedelem később nagyon sokba kerülhet a támogatott hitel visszafizetésével csúszó fiataloknak. Ha ugyanis eljutnak abba a stádiumba, hogy felmondják a hitelüket, a teljes tartozásukat egyben kell visszafizetniük. Ennél is nagyobb gond, hogy a tartósan nem fizető adósok a későbbi hitelfelvételüket is megnehezíthetik, ami az egzisztenciájukat épp megalapozó fiataloknál óriási hátrány.

Ezért fontos, hogy a munkáshitelnél is haladéktalanul jelezni kell a pénzintézetnek, ha gondok támadtak a törlesztéssel. Így megelőzhető, hogy jelentősebb lejárt tartozás halmozódjon fel, netán a bank felmondja a hitelszerződést.

A többség teljesen kihasználja a kereteket

A már dolgozó, 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését megkönnyíteni hivatott munkáshitel iránt intenzív érdeklődés mutatkozott az év első nyolc hónapjában: a jegybank adatai szerint augusztus végéig 33,7 ezer szerződést kötöttek a bankokkal az arra jogosultak, ezek összértéke pedig meghaladta a 130,3 milliárd forintot. Ennek alapján jól látszik, hogy – hasonlóan a szintén szabad felhasználású babaváró kölcsönhöz – a nagy többség a munkáshitelnél is kihasználja a termék adta kereteket, hiszen az egy ügyletre jutó, átlagos összeg 3,9 millió forint közelében mozog.

Bár a munkáshitelnél egy adott réteget célzó konstrukcióról van szó, a támogatott kölcsön már szabad szemmel is látható szeletet hasított ki magának a fogyasztási hitelek piacán: az év első nyolc hónapjában a teljes állományból 2,4 százalékkal, az új folyósításokból pedig 11,2 százalékkal részesedett. A munkáshitel piaci pozícióit javíthatja, hogy az Otthon Start hitel szeptemberi indulásával sokan a lakáshitel felvételéhez szükséges önerő előteremtése céljából is igényelhetik a támogatott kölcsönt.

Eltérő lehetőségek az egyes bankoknál

A munkáshitelt már nyolc pénzintézet tartja kínálatban, miután október elején az UniCredit Bank is megjelent a piacon a saját konstrukciójával. Az UniCredit Banknál viszonylag magas, 21 év a minimális életkor, a hitelösszeg 1 millió és 4 millió forint között mozoghat, a futamidő pedig 72 és 120 hónap közötti lehet. A pénzintézetnél a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét, vagyis havonta nettó 238 051 forintot kell igazolni – függetlenül attól, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként igénylik a kölcsönt.

A Gránit Bank – egyedüliként a piacon – 30 ezer forint egyszeri jóváírást ad a náluk munkáshitelt igénylőknek, ha a banknál vezetett folyószámlájukra a mindenkori nettó minimálbér (jelenleg 193 382 forint) összege érkezik a folyósítást követő három hónapon belül legalább két alkalommal. Ha az igénylő új ügyfélként szelfivel nyitja meg a számláját a banknál, akkor ezen felül további 40 ezer forintot kaphat, míg az ügyfélajánlás további 20 ezer forint egyszeri jóváírást ér, amennyiben teljesülnek a kért feltételek. A Gránit Banknál már 17 éves kortól igényelhető a támogatott kölcsön, míg a többi pénzintézetnél legalább 18 év az alsó korhatár.

Az Erste akár már félmilliós összegben is kínál munkáshitelt, miközben a futamidő 5 és 10 év között lehet a pénzintézetnél. A jövedelemre vonatkozóan az Ersténél is alapfeltétel, hogy érje el, vagy haladja meg a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.

Az OTP Banknál 64 és 120 hónap között lehet a munkáshitel futamideje, az összeg 1 millió és 4 millió forint között lehet, az igényléshez emellett a nettó minimálbérnek megfelelő jövedelem is szükséges.

Az MBH Banknál fix tíz év a kölcsön futamideje, az igényelt összeg 2 millió és 4 millió forint között mozoghat. Az alkalmazottként dolgozó igénylőktől legalább 150 ezer forintos, a vállalkozóként működőktől minimum 250 ezer forintos nettó jövedelmet vár el a pénzintézet.

A Raiffeisen Banknál az alkalmazottként dolgozó igénylőknek a nettó minimálbér összegét, a vállalkozóként tevékenykedőknek pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell igazolniuk. A K&H akár kétéves futamidőre is ad munkáshitelt, az alkalmazottaknál a nettó minimálbér megléte itt is elvárás. A CIB Banknál legalább 1 millió forint lehet a munkáshitel összege, az alsó korhatár 18 év, a futamidő pedig öt és tíz év között mozoghat.

Nem véletlenül titkolták ezt a papírt Lázár Jánosék

300 milliárdos beruházást kérdőjelez meg.

Lesz mit megmagyaráznia Nagy Mártonnak

Az ipari termelés nemhogy kilábalt volna, hanem csak tovább zuhant augusztusban.

Több ponton is változnának a szabályok.

Kellemes meglepetésként értékelhetik az idősek, hogy október elejére havi szinten alig változott az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke. Emiatt elviselhető mértékűre csökkent az egy évre visszatekintő Mfor Nyugdíjas Árkosár-index is.

Munkatársunk a TrendFM műsorának vendége volt – a nyomdaipar segélykiáltása és az élelmiszerinflációs folyamatok is szóba kerültek.

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Van olyan elemző, aki két számjegyú átlagbér-növekedésre számít a jövő évben, ami további lendületet adhat a fogyasztásnak. Abban minden elemző egyetért, hogy a valódi bővülés a következő hónapokban jöhet a kiskereskedelmi forgalomban. A ruha- és cipőboltokat már augusztusban megrohamoztuk, de hiába néznek ki jól a számok, nyáron kevesebbet tankoltunk, mint tavasszal.

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írtak alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit – olvasható a közleményben.

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Régen látott lendületben a használtautó-import.

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

Erről egy podcastban beszélt a miniszterelnök.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

