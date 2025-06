Baj van? Behúzták a kéziféket a hazai munkáltatók

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Egy másik kérdés azt firtatta, hogy az aktuális HR-stratégiát mennyiben érintik a munkaerő idősödésével, a tapasztalt alkalmazottak nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kihívások. Nem meglepő módon a válaszadók 49 százaléka jelezte azt, hogy ennek a tényezőnek mérsékelt vagy akár jelentős hatása is van a humánerőforrás-stratégiára. Magyarországon egyre nő a munkavállalók átlagos életkora, ami azzal is jár, hogy demográfiai okok miatt öt éven belül közel 300 ezer fővel csökkenhet a hazai munkaképes korú népesség.

A felmérés változó összeállítású részében ezúttal többek között arra kérdeztek rá, hogy a válaszadók munkaerő-felvétellel kapcsolatos döntéseit mennyire befolyásolják a jelenleg is fennálló világkereskedelmi bizonytalanságok. A hazai cégek válaszaiból az derül ki, hogy 45 százalékuk HR-döntéseit legfeljebb kismértékben alakítja ez a tényező, mérsékelt hatást 36 százalék tulajdonít neki, és csupán 17 százalék jelezte azt, hogy jelentős hatása van a kereskedelmi vámok körüli konfliktusoknak a munkaerőfelvételi döntéseire (2 százalék nem adott választ).

Az ország egyes régiói között is jelentősek lehetnek az eltérések. Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Közép-Dunántúlon (NFM: +15 százalék), valamint Észak-Magyarországon (+12 százalék). A többi régióban az átlagos körüli vagy annál kisebb létszámnövekedésre lehet számítani. Ezúttal lefelé Közép-Magyarország (-6 százalék) és a Nyugat-Dunántúl (-8 százalék) lóg ki a sorból: e két régióban többen jeleznek előre elbocsátást, mint munkaerőfelvételt.

Az egyes szektorokat vizsgálva megállapítható, hogy a különböző iparágak között számottevő eltérések tapasztalhatók. Miközben a kommunikációs szolgáltatások (NFM: -17 százalék), illetve az egészségügy és élettudományok (-10 százalék) területén akár jelentősebb leépítésekre is sor kerülhet, a pénzügy és ingatlan (+32 százalék), illetve az információtechnológia (+15 százalék) területein jelentősebb létszámnövekedés is bekövetkezhet. A gazdaság szempontjából a legmeghatározóbb az alapanyag- és feldolgozóipar (+9 százalék), ahol enyhén átlag feletti lehet a létszámbővítés, ugyanakkor a szintén jelentős súlyt képviselő fogyasztói javak és szolgáltatások (-3 százalék) területe stagnálás közeli képet mutat.

„A jelenlegi makrogazdasági helyzetben a munkáltatók jelentős része kivár: 47 százalékuk sem növelni, sem csökkenteni nem tervezi munkaerőkeretét a következő hónapokban – mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. – Bár a munkaerőhiány a legtöbb szektorban jelentősen enyhült az elmúlt évek során, a küszöbön álló élénkülés reményében a cégek továbbra is tartózkodnak a látványos méretű elbocsátásoktól, létszámcsökkentést inkább csak úgy valósítanak meg, hogy megüresedő pozíciókat átmenetileg üresen tartanak.”

A munkáltatói válaszokból származtatott, szezonálisan kiigazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +5 százalékos átlagos értéket ért el, ami negyedéves szinten 3 százalékpontnyi, éves szinten pedig 9 százalékpontnyi csökkenést mutat ugyan, ám továbbra is nettó növekedési kilátásokat tükröz.

