Baj van? Csak a fejét foghatja az RTL

Úgy tűnik, hogy nincsen minden rendben az RTL háza táján, a csatorna a hétköznapokon egészen egyszerűen nem tudja tartani a lépést a nagy riválisával. A műsorsáv első felében érkező, Istenes Bence által vezetett ’Tippelj és vidd el!’ első hetében sem remekelt,

a nézettség azonban ehhez képest is zuhant, és mostanra csak átlagosan 370 ezer nézőt tudott a képernyők elé vonzani, ami kifejezetten gyenge eredmény.

A csatorna műsorai hagyományosan erősebbek a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49-es korcsoportban, ám a vetélkedőnek itt sem sikerült maradandót alkotnia, és átlagos 12 százalék körüli közönségarányával szintén nem lehet elégedett az RTL.

Nagyon gyengén teljesít egyelőre a 'Tippelj és vidd el!', ezzel így nem lehet elégedett az RTL. Fotó: RTL Sajtóklub

A műsorsáv második felében érkező ’A mi kis falunk’ a hétköznapokon átlagosan 250 ezer nézőig jutott, a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportban pedig 10,8 százalékos közönségarányt tudott felmutatni, ez gyengülés az előző héthez képest is.

A Szerencsekerék más kategóriát képvisel

Azt nemsokára láthatjuk majd, hogy a TV2 sem lehet felhőtlenül boldog, azonban előtte jöjjön az a műsor, amivel mindig elégedett lehet a csatorna: a Szerencsekerék. A Kasza Tibi vezetésével érkező vetélkedő a héten ismételten csak saját magával versenyzett a legnézettebb műsor címéért, és

740 ezres átlagnézettség mellett a keddi, 769 ezer nézőt a képernyők elé ültető adás lett a legnézettebb műsor.

A vetélkedő hagyományosan jól teljesít a 18-49-esek körében is, itt 21 százalék feletti átlagos közönségarányt tudott a héten, a szegmensben elért 211 ezer nézőjével a keddi adás pedig ezt a kategóriát is könnyedén megnyerte.

A csatorna főműsoridejének második felében továbbra is a második évadját taposó Párharc érkezett, a sztárpárok vetélkedője némileg magára talált a 20. héten elért eredményéhez képest, és a héten már 400 ezer körül alakult átlagos nézettsége. A széria a kiemelt kereskedelmi korcsoportba tartozók körében is erősödni tudott, itt 14,5 százalék körüli átlagos közönségaránnyal zárta a hetet.

Most tényleg nagy volt a TV2 előnye

A TV2-s hírműsor, a ’Tények’ a 21. héten két dolog miatt is említést érdemel, egyrészt a hétköznapokon szokásosan este hatkor kezdődő adások átlagosan 610 ezer körüli nézettséget hoztak, amely igen erős eredmény. A legnézettebb ’Tények’ a héten a szerda esti adás volt, ez 644 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. Emellett pedig a csatorna azzal is elégedett lehet, hogy a ’Tények’ közvetlenül a Szerencsekerék mögött a hét legnézettebb műsora lett, így a teljes lakosság körében a heti nézettségi adatok első tíz helyére csak a TV2 adásai fértek be.

Azt, hogy mi okozta a hírműsor kiugró teljesítményét, a tematikában nem igazán igazolja semmi, a TV2 Playen elérhető szinapszisok szerint csak a szokásos baleset-bűnügy kombináció töltötte ki az adások többségét.

Csak hétvégén örülhetett az RTL

Miközben a hétköznapokon tehát nagyot nőtt a különbség, szombaton ismételten bejött a megszokott forgatókönyv, és a ’A mi kis falunk’ szombat esti adása 554 ezres nézőszámával nagyon simán legyőzte a vele párhuzamosan futtatott ’Taxi’ című akciófilm 268 ezres közönségét.

Vasárnap tehetségkutatók és vetélkedők hiányában mindkét csatorna filmekkel, illetve a TV2 még ’Pepe’ című sorozatával szórakoztatta nézőit. A hét utolsó napján nem született érdemi nézettségi adat, összességében a főműsoridő legnézettebb műsora az RTL-en adott ’Micsoda nő!’ lett 280 ezres nézőszámával.

Így alakult a hét

A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a TV2 kerekedett felül, miután 15,8 százalékos átlagot ért el az RTL 12,1 százalékával szemben. Minden bizonnyal a Szerencsekerék által mutatott elképesztő dominanciában, valamint a ’Tippelj és vidd el!’ vártnál gyengébb teljesítményében kell keresni annak magyarázatát, hogy miért ugrott meg ennyire a 21. héten a TV2 fölénye.