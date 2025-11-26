Baj van Magyarország szomszédjában – a Mol drasztikus lépésre készül

Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetést követően aláhúzta: Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, ezért most Szerbia is számíthat Budapest támogatására, amikor energiabiztonsági kihívásokkal néz szembe.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásának garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább növelni a szállításokat.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a szerbiai ellátásbiztonság megingását az okozza, hogy szombaton leállhat a pancsovai kőolajfinomító, ha az amerikai OFAC-tól nem kap operatív engedélyt az olaj- és gázipari óriáscég, a NIS. És ez még nem minden: a másodlagos szankciók a Szerb Nemzeti Bankot és a NIS-szel kapcsolatban álló bankokat is érinthetik.

Négy napja maradt Szerbiának, hogy megszerezze a NIS működéséhez szükséges operatív engedélyt az amerikai OFAC-tól. A pancsovai kőolajfinomító jelenleg is csökkentett működési szinten dolgozik, és november 29-ig működhet így. Amennyiben addig nem érkezik jóváhagyás, a finomító teljesen leáll.