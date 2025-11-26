2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Mol Szerbia Szijjártó Péter

Baj van Magyarország szomszédjában – a Mol drasztikus lépésre készül

mfor.hu

Meredeken felemelik a kőolajszállítást Szerbiába decemberben.

Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetést követően aláhúzta: Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, ezért most Szerbia is számíthat Budapest támogatására, amikor energiabiztonsági kihívásokkal néz szembe.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásának garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább növelni a szállításokat.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a szerbiai ellátásbiztonság megingását az okozza, hogy szombaton leállhat a pancsovai kőolajfinomító, ha az amerikai OFAC-tól nem kap operatív engedélyt az olaj- és gázipari óriáscég, a NIS. És ez még nem minden: a másodlagos szankciók a Szerb Nemzeti Bankot és a NIS-szel kapcsolatban álló bankokat is érinthetik.

Négy napja maradt Szerbiának, hogy megszerezze a NIS működéséhez szükséges operatív engedélyt az amerikai OFAC-tól. A pancsovai kőolajfinomító jelenleg is csökkentett működési szinten dolgozik, és november 29-ig működhet így. Amennyiben addig nem érkezik jóváhagyás, a finomító teljesen leáll.

Kiperelték: ki kell adni a 400 milliárd forintos kínai hitel részleteit

A megismételt eljáráson győzött a DK.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter mond igazat a Tisza gazdasági terveiről? Ma délután Klasszis Klub Live Petschnig Mária Zitával

A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

A kormány tényleg betett a vendégmunkásoknak, de ezzel meg a piacnak és a kisebb cégeknek árt

Idén január elsejével tovább szigorodtak a Magyarországra harmadik országból érkező emberek munkavállalásával kapcsolatos szabályok. A változások elsősorban a kis- és középvállalkozásokat érintették hátrányosan, a nagyberuházók vélhetően meg fogják tudni oldani a munkaerőproblémáikat. Centralizált piac, leszűkült lehetőségek, speciális kormányzati engedélyek – megnéztük, milyen is most a külföldi munkavállalók helyzete Magyarországon.

Lendülettel zárta a napot a forint, ismét 330 közelében a dollár

Mindhárom fő devizával szemben erősödni tudott a forint kedden. A frankhoz viszonyítva már 2,2 százalékos az erősödés novemberben.

Na, kihez utazik pénteken Orbán Viktor? Igen, hozzá

Egy megbízható forrás szerint Moszkvába utazik a héten a magyar miniszterelnök.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága is beállt az MNB új alelnökjelöltje mögé

Újabb lépést tett Banai Péter Benő az MNB alelnöki pozíciója felé: az Országgyűlés gazdasági bizottságának támogatását is elnyerte. Arról is beszélt, hogy a jegybanknak készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára.

Izzásig feszült a lakáspiac, a vállalataink Románia mögé csúsztak

Stabilan működik a magyar bankrendszer, bár a jövedelmezősége már érezhetően csökkent az idei első félévben. Jövőre a bankadó emelése további terheket jelent, de nem is ez az igazi probléma. Sokkal inkább a vállalati beruházások pangása, és a lakáspiaci feszültségek, amelyeket egyelőre az Otthon Start sem tudott mérsékelni. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási jelentését elemeztük.

Az éves profit kétharmadát fizette be a Lidl kiskereskedelmi különadóként

Interjút adott a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, amiben a különadóról, a mozgóboltokról, a bevétel csökkenéséről, és a keresetekről is részletesen beszámolt. 

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Teljessé vált az NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőségek palettája a Gránit Banknál: az okosórás fizetések mellett mostantól karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei. A bank ráadásul most ingyenesen biztosítja a karkötőket azoknak az ügyfeleknek, akik legalább két ügyfélajánlást teljesítenek 2025. december 19-ig.

Valakik bennfentesen kereskedtek Mészáros Lőrinc egyik legnagyobb cégének részvényeivel

Bírságot szabott ki a jegybank.

