Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Lakásépítés Otthon Start

Bajban az Otthon Start? Különleges intézkedéseket fontolgat a kormány

mfor.hu

Kiemelt beruházássá minősítenének bizonyos építési beruházásokat, a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket meg kiemelt jelentőségű üggyé.

A kormány honlapján hétfő este jelent meg az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését – számolt be a Bank360. A tervezet ezen túl kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, valamint a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket határozna meg.

A rendelettervezet összesen 26 pontban összegzi azokat a beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, melyeket kiemelt üggyé nyilvánítanak, illetve részletesen szabályozza a tervezetben meghatározott beruházások legfontosabb paramétereit is.

A tervezet összesen három ilyen kiemelt jelentőségű beruházást nevez meg:

  • Társasházi fejlesztés megvalósítása Veszprém város területén. A beruházás megvalósításának helyszíne a Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan.
  • Egykori többfunkciós területen tervezett nagyléptékű lakópark fejlesztés. Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok.
  • Társasházi fejlesztés kereskedelmi funkciókkal Budapest IX. kerületében. Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület belterület 37969/1 helyrajzi számú ingatlan.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel kapcsolatos észrevételeket 2025. október 27-ig várja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezrek kerülnek a süllyesztőbe, a túlélésre lesz a legjobb a fix 3-as hitel

Ezrek kerülnek a süllyesztőbe, a túlélésre lesz a legjobb a fix 3-as hitel

A kormány az összes, a Széchenyi Kártya Programban igényelhető hitel kamatát 3 százalékra csökkentette októbertől. A kkv-k nagy lendülettel vetették rá magukat a lehetőségre, ami azonban nem is annyira a beruházási céljaikat, sokkal inkább a napi működésük fenntartását segítheti. A beruházások jóval nehezebb kérdésnek számítanak, hiszen a kereslet feltámadása és az európai uniós források zavartalan áramlása nélkül nem várhatunk jelentős fordulatot a szektorban – mondta el lapunknak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Perlusz László a jövő évi minimálbéremelési vitáról, alacsony növekedésről és ezrével megszűnő vállalkozásokról is beszélt.

A magyar kormány szerint is kockázat az orosz energiafüggőség

A magyar kormány szerint is kockázat az orosz energiafüggőség

Legalábbis az Energiaügyi Minisztérium szerint.

Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni

Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni

Reagált a kormány a Tisza nyugdíjasokat érintő terveire, és Lázár János a napokban bedobta a 14. havi nyugdíj ötletét. Az elképzelés nem újkeletű, de nagy kérdés, hogy ezúttal is csak kampányfogásról van-e szó, illetve, hogy a rogyadozó költségvetés elbírna-e egy ilyen pluszjuttatást? A Trend FM műsorában emellett újságírónk arról is kiejtette véleményét, hogy miért hiszi el nagyon nehezen a piac, hogy a kormány tényleg szakított a korábbi tudatos, forintleértékelő politikájával.

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

Kemény szavakkal ostorozza az elfogadott uniós tervet az orosz energiáról való leválásra.

A banktitok védelme fontosabb, mint valaha

Az online csalások, kibertámadások időszakában egyre fontosabbá válik személyes és bizalmas banki adataink védelme. A GDPR és a magyarországi törvényi szabályrendszer időtálló módon védelmezi az ügyfeleket, egyúttal a pénzügyi stabilitást is. Alapvető elvárás a pénzügyi intézmények felé a titokvédelmi előírások szigorú betartása, hiszen ez egyúttal azok hírnevét, a digitális és fizikai biztonságot is szavatolja.

Mit kellene tenni a nyugdíjakkal? Oszkó Péterrel ezt is átbeszéljük a a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója október 27-én, hétfőn délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Most fog kitérni a hitéből Szijjártó Péter, döntött az orosz gázimportról az Európai Tanács

Most fog kitérni a hitéből Szijjártó Péter, döntött az orosz gázimportról az Európai Tanács

Elfogadták a tagállami vezetők a szigorú tervezetet.

Újabb 450 milliárdos osztogatást ígért be a kormány

Újabb 450 milliárdos osztogatást ígért be a kormány

A cél az innováció.

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

Nagyobb kárt okozna a megszüntetés. Varga Mihály az euró bevezetéséről is beszélt a parlamenti bizottság előtt.

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

Szívből kéri az uniós vezetőket, hogy ne vágják el Magyarországot az orosz energiától.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168