3p
Makró Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Paks Paksi Atomerőmű

Bajban lehet a Paks II. Zrt, jogellenes volt a tőkeemelés?

mfor.hu

Rá kellett volna bólintania az Európai Bizottságnak?

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Paks II. Zrt. 80 milliárd forintos tőkeemelése miatt. Az intézet arra kérte a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságát, hogy folytasson le törvényességi felügyeleti eljárást a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2025 decemberében bejegyzett, közel 80 milliárd forintos tőkeemelése ügyében.

Az Energiaklub álláspontja szerint a tőkeemelés uniós jogot sérthet, mivel állami támogatásnak minősülhet, az erre vonatkozó uniós jóváhagyást pedig az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a 2025. szeptemberi ítéletével. Az uniós jog alapján nemcsak az Európai Bizottság, hanem a nemzeti bíróságok is kötelesek fellépni jogellenes állami támogatás esetén – ezért fordult az Energiaklub a Cégbírósághoz.

Az állami támogatásra az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107-108. cikkei vonatkoznak, és az uniós jog elsőbbsége miatt a cégbíróságnak is vizsgálnia kell, hogy a bejegyzett tőkeemelés megfelel‑e ezeknek. A szakpolitikai intézet szerint a beruházás állami támogatása jelenleg nem lehetséges az ahhoz szükséges uniós jóváhagyás hiányában, az Európai Bíróság határozata alapján ehhez új eljárást kell lefolytatnia az Európai Bizottságnak.

Az Energiaklub szerint amíg a támogatás uniós szintű jóváhagyása nem történik meg, úgynevezett „standstill” kötelezettség áll fenn, ezért az állami támogatás jelenleg nem folyósítható, így a tőkeemelés bejegyzése jogsértő lehet.

A bejegyzési dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy a közel 80 milliárd forintos tőkeemelést nem általános tartalékképzésre, hanem konkrétan a projekt kivitelezési szerződéséhez kapcsolódó orosz számlák kiegyenlítésére fordították. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam egy olyan időszakban finanszírozta a projektet, amikor az Európai Bíróság ítélete miatt a kifizetéseknek szünetelniük kellene (ez az úgynevezett. standstill kötelezettség).

„Mivel a Paks II. projekt vélhetően legalább 5000 milliárd forintnyi közpénzt fog felemészteni, ezért az átláthatóság mellett alapvetően fontos a beruházás során az uniós és a hazai jog maradéktalan betartása. Ugyanis, ha a Paks II.-höz kapcsolódó 2025. decemberi tőkeemelésre jogellenesen kerül sor, úgy azt a cégnek vissza kellene fizetnie, amire a cég saját bevétel híján képtelen lenne – ez pedig végső soron a magyar adófizetők pénzét és a nemzeti költségvetést sodorná veszélybe. Úgy véljük, a nemzeti érdek védelmében mindenképpen tisztázni kell a Paks II. beruházáshoz nyújtott állami támogatás kérdését, mielőtt az Európai Bizottság döntést hoz, megelőzve ezzel egy esetleges súlyos pénzügyi kár bekövetkeztét”

- mondja Kéri András, az Energiaklub ügyvezető igazgatója.

A Paks II. Zrt. 2/2025. (XII.02.) alapítói határozatával tőkét emelt, ennek bejegyzését kérte a Cégbíróságtól, az pedig a kérésnek megfelelően a tőkeemelést be is jegyezte. A bejegyzés az Energiaklub véleménye szerint, a fentiek alapján törvénysértő, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. szakaszába ütközik. Ezért a szervezet a bejegyzés megsemmisítését vagy kijavítását kérte a Cégbíróságtól.

A Paks II. Zrt. 2025. december 23-án került bejegyzésre a tőkeemelés tekintetében; a közzététel 2025. december 24-én történt meg, a tőkeemelés forrása pedig az állam.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már 750 milliárdnyi hitelt osztottak ki a bankok az Otthon Startban

Már 750 milliárdnyi hitelt osztottak ki a bankok az Otthon Startban

22 ezer szerződést már folyósítottak.

Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom.

Jön: 1000 adag ingyencsirke február 7-én Budapest szívében

Új, kizárólag csirkére épülő street food étkezde nyílik február 7-én a Blaha Lujza téren. A Blaha Chicken Tenders mögött a Kazinczy utcai Fat Mama csapata áll, a működést pedig tapasztalt séf irányítja. 

Most élőben kérdezheti Mellár Tamást – a Klasszis Klub Live-ban

Most élőben kérdezheti Mellár Tamást – a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a KSH volt elnöke fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Leállították a Pázmány campusának építését (frissítés)

A Fővárosi Törvényszék akasztota meg az építkezést. 

Itt vannak a számok: hányan regisztráltak álláskeresőként?

Itt vannak a számok: hányan regisztráltak álláskeresőként?

Érdekes adat a munkaerőpiacról.

Élőben kérdezhet Mellár Tamástól – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Élőben kérdezhet Mellár Tamástól – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke lesz a vendége a Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Itt a várva-várt deal, az orosz-ukrán háborún is múlik India ígérete

Itt a várva-várt deal, az orosz-ukrán háborún is múlik India ígérete

Hosszú várakozás után végre kereskedelmi megállapodást kötött egymással az Egyesült Államok és India, ami Oroszország számára lehet a legrosszabb hír. A világ legnépesebb állama ugyanis Donald Trump elmondása szerint beleegyezett abba, hogy nem vásárol több orosz kőolajat. A valóság ennél bonyolultabb lehet, főleg hosszabb távon, az orosz-ukrán háború esetleges lezárása után.

Utólag, de mindenki kap visszatérítést a rezsistoppal

Utólag, de mindenki kap visszatérítést a rezsistoppal

Az elmúlt napokban ugyan egyre több információ látott napvilágot, több nyitott kérdés is volt a rezsistop kapcsán. A rendelet megjelenése előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszélt a részletekről.

A ködben tapogatózik a magyar gazdaságpolitika

A ködben tapogatózik a magyar gazdaságpolitika

A múlt héten publikált GDP-adatok is csalódást keltően alakultak, éves szinten a gyakorlatilag stagnálást jelentő 0,3 százalékos növekedést láttunk. Ezzel szemben a lengyel vagy a horvát gazdaság 3 százalékkal bővült. A magyar gazdaságpolitika irányítói a külső körülményekre hivatkoznak, miközben a napokban felvázolt vízió mögött nem látszik, hogy lenne megfelelő humánerő-forrás. Többek között ezekről beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start műsorában.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168