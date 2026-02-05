Bajban lehet a Paks II. Zrt, jogellenes volt a tőkeemelés?

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Paks II. Zrt. 80 milliárd forintos tőkeemelése miatt. Az intézet arra kérte a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságát, hogy folytasson le törvényességi felügyeleti eljárást a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2025 decemberében bejegyzett, közel 80 milliárd forintos tőkeemelése ügyében.

Az Energiaklub álláspontja szerint a tőkeemelés uniós jogot sérthet, mivel állami támogatásnak minősülhet, az erre vonatkozó uniós jóváhagyást pedig az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a 2025. szeptemberi ítéletével . Az uniós jog alapján nemcsak az Európai Bizottság, hanem a nemzeti bíróságok is kötelesek fellépni jogellenes állami támogatás esetén – ezért fordult az Energiaklub a Cégbírósághoz.

Az állami támogatásra az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107-108. cikkei vonatkoznak, és az uniós jog elsőbbsége miatt a cégbíróságnak is vizsgálnia kell, hogy a bejegyzett tőkeemelés megfelel‑e ezeknek. A szakpolitikai intézet szerint a beruházás állami támogatása jelenleg nem lehetséges az ahhoz szükséges uniós jóváhagyás hiányában, az Európai Bíróság határozata alapján ehhez új eljárást kell lefolytatnia az Európai Bizottságnak.

Az Energiaklub szerint amíg a támogatás uniós szintű jóváhagyása nem történik meg, úgynevezett „standstill” kötelezettség áll fenn, ezért az állami támogatás jelenleg nem folyósítható, így a tőkeemelés bejegyzése jogsértő lehet.

A bejegyzési dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy a közel 80 milliárd forintos tőkeemelést nem általános tartalékképzésre, hanem konkrétan a projekt kivitelezési szerződéséhez kapcsolódó orosz számlák kiegyenlítésére fordították. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam egy olyan időszakban finanszírozta a projektet, amikor az Európai Bíróság ítélete miatt a kifizetéseknek szünetelniük kellene (ez az úgynevezett. standstill kötelezettség).

„Mivel a Paks II. projekt vélhetően legalább 5000 milliárd forintnyi közpénzt fog felemészteni, ezért az átláthatóság mellett alapvetően fontos a beruházás során az uniós és a hazai jog maradéktalan betartása. Ugyanis, ha a Paks II.-höz kapcsolódó 2025. decemberi tőkeemelésre jogellenesen kerül sor, úgy azt a cégnek vissza kellene fizetnie, amire a cég saját bevétel híján képtelen lenne – ez pedig végső soron a magyar adófizetők pénzét és a nemzeti költségvetést sodorná veszélybe. Úgy véljük, a nemzeti érdek védelmében mindenképpen tisztázni kell a Paks II. beruházáshoz nyújtott állami támogatás kérdését, mielőtt az Európai Bizottság döntést hoz, megelőzve ezzel egy esetleges súlyos pénzügyi kár bekövetkeztét”

- mondja Kéri András, az Energiaklub ügyvezető igazgatója.

A Paks II. Zrt. 2/2025. (XII.02.) alapítói határozatával tőkét emelt, ennek bejegyzését kérte a Cégbíróságtól, az pedig a kérésnek megfelelően a tőkeemelést be is jegyezte. A bejegyzés az Energiaklub véleménye szerint, a fentiek alapján törvénysértő, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. szakaszába ütközik. Ezért a szervezet a bejegyzés megsemmisítését vagy kijavítását kérte a Cégbíróságtól.

A Paks II. Zrt. 2025. december 23-án került bejegyzésre a tőkeemelés tekintetében; a közzététel 2025. december 24-én történt meg, a tőkeemelés forrása pedig az állam.