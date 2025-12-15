Bajban lehet Ursula von der Leyen: Orbán Viktor új szövetségesekre találhat

Hétfő reggeli bejegyzésében is arról írt Orbán Viktor, hogy „rázós hete” lesz, mégpedig a brüsszeli uniós csúcs miatt. A csütörtökön kezdődő csúcson kell döntést hoznia a tagállamoknak a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával Ukrajnának nyújtandó, összesen 210 milliárd euró értékű jóvátételi hitelről.

A magyar miniszterelnök szombaton arról beszélt, hogy „verekedni” megy Brüsszelbe – de laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke szerint ugyan valóban kemény tárgyalások várhatók, Orbán Viktor ezúttal jóval több szövetségesre számíthat, mint azt az elmúlt időszakban megszokhatta.

Arra lehetett számítani, hogy Robert Fico szlovák kormányfő ki fog állni az orosz vagyon felhasználása ellen, és Belgium, illetve Bart de Wever belga kormányfő kifogásai is régóta ismertek. Azonban az elmúlt napokban újabb országok fejezték ki ellenérzéseiket a tervvel kapcsolatban.

Pénteken Olaszország, Belgium, Málta és Bulgária közös dokumentumban szólította fel arra az Európai Bizottságot, hogy a jóvátételi hitel mellett „folytassa alternatív, az uniós és nemzetközi joggal összhangban lévő, jelentősen kisebb kockázatot hordozó opciók vizsgálatát és tárgyalását Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kezelésére”.

Szombaton pedig Andrej Babis, hétfőn hivatalba lépő cseh miniszterelnök nyilatkozott meg közösségi oldalán:

„Szintén egyetértettünk a belga miniszterelnökkel: az Európai Bizottságnak muszáj más módokat találnia Ukrajna finanszírozására. A kassza üres, és minden koronára szükségünk van a polgáraink számára.”

Azonban még az összes vonakodó állam ellenszavazata sem lenne elég, hogy egy minősített többséggel meghozandó tanácsi döntést megakadályozzon – de ez elég lehet Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, hogy keresztülvigye a vitatott elképzelést? És ha nem, van más lehetősége az uniónak, és van más reménye a csődtől fenyegetett Ukrajnának?

