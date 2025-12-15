2p
Makró Bulgária Európai Unió Olaszország Oroszország Szankció Orbán Viktor Robert Fico Ursula von der Leyen

Bajban lehet Ursula von der Leyen: Orbán Viktor új szövetségesekre találhat

mfor.hu

Komoly veszélyben a brüsszeli terv, váratlan helyekről is beálltak a kritizálók sorába.

Hétfő reggeli bejegyzésében is arról írt Orbán Viktor, hogy „rázós hete” lesz, mégpedig a brüsszeli uniós csúcs miatt. A csütörtökön kezdődő csúcson kell döntést hoznia a tagállamoknak a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával Ukrajnának nyújtandó, összesen 210 milliárd euró értékű jóvátételi hitelről.

A magyar miniszterelnök szombaton arról beszélt, hogy „verekedni” megy Brüsszelbe – de laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke szerint ugyan valóban kemény tárgyalások várhatók, Orbán Viktor ezúttal jóval több szövetségesre számíthat, mint azt az elmúlt időszakban megszokhatta.

Arra lehetett számítani, hogy Robert Fico szlovák kormányfő ki fog állni az orosz vagyon felhasználása ellen, és Belgium, illetve Bart de Wever belga kormányfő kifogásai is régóta ismertek. Azonban az elmúlt napokban újabb országok fejezték ki ellenérzéseiket a tervvel kapcsolatban. 

Pénteken Olaszország, Belgium, Málta és Bulgária közös dokumentumban szólította fel arra az Európai Bizottságot, hogy a jóvátételi hitel mellett „folytassa alternatív, az uniós és nemzetközi joggal összhangban lévő, jelentősen kisebb kockázatot hordozó opciók vizsgálatát és tárgyalását Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kezelésére”.

Szombaton pedig Andrej Babis, hétfőn hivatalba lépő cseh miniszterelnök nyilatkozott meg közösségi oldalán: 

„Szintén egyetértettünk a belga miniszterelnökkel: az Európai Bizottságnak muszáj más módokat találnia Ukrajna finanszírozására. A kassza üres, és minden koronára szükségünk van a polgáraink számára.”

Azonban még az összes vonakodó állam ellenszavazata sem lenne elég, hogy egy minősített többséggel meghozandó tanácsi döntést megakadályozzon – de ez elég lehet Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, hogy keresztülvigye a vitatott elképzelést? És ha nem, van más lehetősége az uniónak, és van más reménye a csődtől fenyegetett Ukrajnának?

E kérdésekre is válaszokkal szolgál a Privátbankár írása>>>

 
 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Lesz-e végre gazdasági növekedés Magyarországon? Mekkora infláció és kamat várható? Alulértékeltek-e még a magyar részvények? Mennyi lesz a BUX-index? Hogyan hathat minderre a jövő évi választások eredménye? Erről is beszéltek a Concorde Értékpapír szakemberei hétfőn.

Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad holnaptól.

Óriási hitelfelvételre készül a kormány, az Államadósság Kezelő Központ reagált

Óriási hitelfelvételre készül a kormány, az Államadósság Kezelő Központ reagált

Az Államadósság Kezelő Központ a jövő évi finanszírozási tervvel kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt.

Hat éve nem volt ilyen, most Varga Mihályék összehozzák

Várhatóan nem születik meglepetés, és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén is változatlan szinten tartja az alapkamatot. Bár az inflációs ráta a jegybanki célsávon belülre csökkent, a lapunk által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy ez egy átmeneti állapot, ami a tavalyi magas bázisnak és az árrésstop hatásának köszönhető. Az erős és stabil forint szintén jelen van, a nemzetközi kamatkörnyezet pedig továbbra is biztosítja a kamatelőnyt. De mit várnak a szakemberek az Inflációs jelentéstől és a 2026-os évtől? Itt a decemberi Mfor Elemzői Konszenzus.

Lecsaptak az oroszok a Fekete-tengeren – globális válság lehet belőle

Újra célpont lesz az ukrán tengeri kereskedelem?

Aggódva figyelhet Nagy Márton a tervezőasztal mögül

Aggódva figyelhet Nagy Márton a tervezőasztal mögül

A magyar gazdaság szempontjából is izgalommal figyelhetjük, ami Németországban történik. A bő fél éve kancellárnak választott Friedrich Merz vezette kormánykoalíció alatt ugyanis a nyugdíjreform kapcsán megingott a talaj, ráadásul jövőre politikai földindulás jöhet az Európai Unió legerősebb tagállamában. Eközben a mentőövnek tekintett német fiskális ösztönző csomag pozitív hatásai jóval szerényebbek lehetnek, mint amilyenekre az év elején sokan számítottak.  

Figyelmeztetés érkezett: több milliárd forintot bukhatnak a SZÉP-kártyások

Figyelmeztetés érkezett: több milliárd forintot bukhatnak a SZÉP-kártyások

Sokan nem is tudják, hogy mennyi pénz van a számlájukon.

Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Inflációs adatokat tettek közzé, az európai összehasonlítás azonban így is árulkodó. 

Bokros Lajos: Az infláció elsődleges oka a kormány helytelen gazdaságpolitikája

A közgazdász, volt pénzügyminszter a Klasszis Klub december 10-ei élő műsorának a vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 89. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Még legalább 15 év kormányzásra készül Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a 13 és 14. havi nyugdíj valójában nyugdíjemelés, Bokros Lajos pedig nem fér bele a világképébe.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168