Bajban van Karácsony Gergely, óriási összeg hiányzik a kasszából

A Népszava cikke szerint húsvétra 31 milliárdos mínuszba került a fővárosi önkormányzat, miután a Magyar Államkincstár (MÁK) március végén inkasszózta az idei évre kiszabott 89 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás első 25 milliárdos részletét.

A helyzetet tovább rontja, hogy a korábbi megállapodások alapján járó, és már jórészt elköltött uniós források, például az új trolikra kifizetett 11 milliárd forint sem érkezik meg a főváros számlájára.

„Budapest folyószámlahitelből él, és ez így is lesz az iparűzési adó őszi befizetéséig”

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Ez azt is jelenti, hogy szeptemberig várhatóan 60 milliárdig is felmehet a hiány, de a tervek szerint év végéig sikerülhet visszafizetni a tartozást.

Ez azonban csak úgy lesz lehetséges, ha a főváros terveivel összhangban valóban nem 89, hanem csak 39 milliárdot kell Budapestnek befizetnie szolidaritási hozzájárulás címén – ám a MÁK a teljes összeget tervezi levonni, akkor is, ha ezzel fizetésképtelenné teszi a fővárost. A főváros álláspontja szerint a bíróság e kérdésben Budapestnek adott igazat, ám jelenleg is több per zajlik az ügyben, ítéletek pedig nem várhatók a nyári ítélkezési szünet előtt, így pénzt sem fog látni ezekből a fővárosi önkormányzat addig.