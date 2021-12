Bajnai Gordon: most eldől, hogy Ausztria vagy Fehéroroszország irányába fejlődünk

Megjelent a rendelet - így emelkedik jövőre a minimálbér és a közmunkások bére

A szerda esti Magyar Közlönyben megjent a rendelet a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről. Hivatalos most már az is, amit Orbán Viktor a Facebookon írt ki: emelkedik a közmunkások bére is.