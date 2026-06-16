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Bajnokok Ligája-szereplő csapatnál kötött ki a 17 éves magyar focista

mfor.hu

Az olasz Comoban akár a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhat a következő idényben a 17 éves Bősze Levente. A Dunaszerdahely egy másik magyar fiatalt is eladhat még a nyáron.

Végleg leigazolta az olasz Como csapata a Dunaszerdahelyi AC magyar középpályását, Bősze Leventét – vette észre a Hvg. Az olasz csapat az első osztály negyedik helyén végzett az előző szezonban, a következő idényben tehát a Bajnokok Ligájában játszhat. Bősze már az előző szezonban is az olasz klub kötelékében szerepelt, de csak kölcsönben, játékjogát most vásárolta meg a Como.

A játékos az előző szezonban a Como U19-es csapatában 24 bajnokin 4 gólt szerzett. Vezetőedzője a korábban az ő posztján világklasszis Cesc Fabregas lett, akitől elmondása szerint már az elmúlt egy évben is rengeteget tanult.

A 17 éves játékos az első olyan futballista, akit a DAC az öt nagy európai bajnokság valamelyikébe értékesít. „Levi a Como együttesébe való átigazolása nemcsak személy szerint neki egy komoly siker, de az egész DAC számára is. Ez a labdarúgó, a családja, az edzők és az akadémia összes dolgozója hosszú távú munkájának az eredménye” – nyilatkozta az átigazolással kapcsolatban a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele a klub honlapjának.

A szlovák sajtó eközben arról ír, hogy az U21-es magyar válogatott csapatkapitányát, Tuboly Mátét a Swansea és a Watford is figyeli az angol másodosztályból. Ő szintén a Dunaszerdahelyben játszik, a klub tehát két magyar fiatalt is topbajnokságba adhat el rövid időn belül.

A legnagyobb üzlet a közelmúltból azonban nem a szlovákiai csapat nevéhez köthető. Az MTK labdarúgója, Andrej Vasiljevic a Bundesligába, a Hamburger SV-hez igazol július 1-től 2,5 millió euróért. Tavaly az év utánpótlás-játékosa lett az MTK-ban, és rendszeres tagja az U17-es magyar válogatott kezdőcsapatának is. 

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