Balásy Gyula kiszállt a reptéri termékek vámolásából

Vég Márton
Vég Márton

Az egyik legbefolyásosabb üzletember közel három évig volt a logisztikai bizniszben.

A kormányzati propagandakampányok fő felelőse, Balásy Gyula kiszállt az egyik vállalkozásából. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint ugyanis tavaly december 18-a óta már nem tulajdonos a maglódi bázisú Loginvent Zrt.-ben. A tavaly Magyarország 26. legbefolyásosabb személyének választott üzletembernek minősített többsége volt a 2023 tavaszán általa is alapított logisztikai cégben, most az eddigi kisebbségi tulajdonosnak és a társaság vezérigazgatójának, Oszlánszki Milánnak adta át teljes egészében a stafétát, aki így egyedüli részvényes lett.

A Loginvent Zrt.-nek még nem ismertek a 2025-ös számai, de 2023-ban és 2024-ben nem ment valami jól a társaságnak: 2023-ban 130 millió forintos, 2024-ben 385 millió forintos veszteséggel zárt, miközben bevétele a két év alatt a 100 millió forintot sem érte el.

Balásy Gyula kiszállt a vámbizniszből
Fotó: YouTube
Fotó: YouTube

Pedig a kezdés biztató volt, hiszen rögtön egy 8 ezer négyzetméteres kibérelt logisztikai csarnokkal vágtak neki az új piac meghódításának Maglódon. A bázis mindössze 10 kilométerre van a vecsési Liszt Ferenc repülőtértől. 

Szakembereink a szállítmányok és küldemények kezelésétől, a logisztikai folyamatok optimalizálásán keresztül, az ellátási lánc teljes hosszán segítenek az egyéni igényekre szabott, hatékony megoldások felkutatásában, kialakításában, bevezetésében és működtetésében.

– olvasható a Loginvent oldalán.

Főbb  tevékenységi köreik:

  • belföldi és nemzetközi fuvarszervezés,

  • disztribúciós szolgáltatások,

  • vámügyi szolgáltatások.

Főleg az utóbbi tűnt izgalmasnak. A közlekedesvilag.hu 2024-ben interjút készített Vágó Lászlóval, a Vámunió Kft. ügyvezetőjével, ebből pedig kiderült, hogy az e-kereskedelem számottevő forgalomnövekedése nyomán egyre nagyobb az igény a vámeljárások és a kapcsolódó tevékenységek kielégítésére. A repülőtér pedig nagyon leterhelt az ilyen áruk vonatkozásában. A Vámunió Kft. ezért együttműködési megállapodást kötött a Loginvent Zrt.-vel, amelyet követően – a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság támogató közreműködésével – megkezdték a B2C-kereskedelemben beérkező áruk vámkezelését Maglódon. Ez a fogyasztó felé történő értékesítést jelöli, az angol business to consumer kifejezés rövidítése. A legegyszerűbb példa a B2C-ügyletre, amikor egy látogató terméket vásárol egy boltban vagy webáruházban. Ennél nagyobb üzlet lehet a B2B, ez a vállalatok közötti üzleti kapcsolatot fejezi ki.

Balásy Gyula vállalatbirodalma közel két tucat céget számlál, de a magját továbbra is az a négy társaság jelenti, amelyek rendre nyernek a közbeszerzéseken. A Visual Europe Zrt., illetve a New Land Media, a Lounge Event és a Lounge Design Kft.-k négyese az előző üzleti évben együttesen már 216 milliárd forintos árbevételt ért el.

A legutóbbi hír az volt Balásy Gyuláról, hogy agrárvállalkozást indított el Bátorkő Mezőgazdasági Kft. néven. A cég elsősorban gabonafélét fog termeszteni, és a székhely, a Veszprém megyi Tés melletti Bátorkő váráról kapta a nevét.

