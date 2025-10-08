Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

1,1, milliárd forintért vett az államtól egy 9604 négyzetméteres balatonboglári üdülőt a Balog Zoltán püspök vezette Dunamelléki Református Egyházkerület, tudta meg a HVG. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árverésen adta el a földhivatali papírok szerint „kivett üdülőépület, udvar és két egyéb épület” besorolású ingatlant, amelyet csak egy keskeny parti sétány választ el a Balatontól. Mivel a vevőnek az üdülőhöz tartozó további ötven ingósságot is meg kellett vásárolnia, például klímákat és szekrényeket, ezért további 3,1 millió forintot fizetett. Illetéket viszont nem kellett fizetniük, amiért az egyház vásárolt.

Mindezt jelzálogjog bejegyeztetése nélkül, ami arra utal, hogy komoly tartalékok vannak az egyházkerületnél. A lap által megismert adásvételi szerződésből az is kiderült, hogy az árverési biztosíték 285,5 millió forint volt, az e feletti összeget pedig egy hónapon belül kellett kifizetni – szemlézte a 444.