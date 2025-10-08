Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Balog Zoltán Ingatlan

Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

Sikeresen licitáltak az üdülőre.

1,1, milliárd forintért vett az államtól egy 9604 négyzetméteres balatonboglári üdülőt a Balog Zoltán püspök vezette Dunamelléki Református Egyházkerület, tudta meg a HVG. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árverésen adta el a földhivatali papírok szerint „kivett üdülőépület, udvar és két egyéb épület” besorolású ingatlant, amelyet csak egy keskeny parti sétány választ el a Balatontól. Mivel a vevőnek az üdülőhöz tartozó további ötven ingósságot is meg kellett vásárolnia, például klímákat és szekrényeket, ezért további 3,1 millió forintot fizetett. Illetéket viszont nem kellett fizetniük, amiért az egyház vásárolt.

Mindezt jelzálogjog bejegyeztetése nélkül, ami arra utal, hogy komoly tartalékok vannak az egyházkerületnél. A lap által megismert adásvételi szerződésből az is kiderült, hogy az árverési biztosíték 285,5 millió forint volt, az e feletti összeget pedig egy hónapon belül kellett kifizetni – szemlézte a 444.

