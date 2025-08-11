Balhé lett abból, hogy a kereskedelmi szövetség kiszivárogtatta a Versenyhivatal vizsgálatát

2p
Nem bírálta a kormány árrésstopját a GVH, éppen ellenkezőleg, az – mint írják közleményükben – bizonyítottan sok honfitársunknak segített.

Mint arról beszámoltunk, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) a sajtónak elküldött egy közleményt, amelyben arról számolt be, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata során arra jutott, hogy nem a kiskereskedelem a ludas az áremelkedésekben.

Nem sokat késett a GVH reakciója. Amelyben a Versenyhivatal „határozottan visszautasítja, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit. A gazdaságpolitikai intézkedések szükségességének értékelése nem tartozik a GVH hatáskörébe”.

Mint írják, a GVH gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatóak le az OKSZ mai közleményében megfogalmazott következtetései. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert a GVH nem a kereskedők, hanem a magyar emberek oldalán áll – idézik a kormány által hangoztatott szlogent.

A hivatal reakciójából az is kiderül, hogy jelenleg több multinacionális kiskereskedelmi vállalkozás ellen folyik versenyfelügyeleti eljárás tiltott árrögzítés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy a fogyasztók megtévesztése miatt. „Az árréscsökkentés bizonyítottan sok honfitársunknak segített, mert csökkenő árakat eredményezett, ami a GVH által működtetett online Árfigyelőben is nyomon követhető” – zárja egy újabb, a kormánynak bizonyára kedves lózunggal a Versenyhivatal.

A GVH még nem lezárt gyorsított ágazati vizsgálatairól itt érhetők el bővebb információk.

 

