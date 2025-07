Baljós számok érkeztek a magyar iparról

Júniusban csökkent a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított értéke 48,9 volt – közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Ez az érték elmarad a hosszú távú júniusi átlagtól (52,2), ugyanakkor meghaladja az elmúlt három év júniusi adatainak átlagát (48,4).

A felmérés alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest enyhe zsugorodásról számoltak be, megszakítva a tavaszi hónapok mérsékelt bővülési trendjét. A májusi BMI még 49,8 volt. A most mért 48,9-es érték 1995 óta a hatodik legalacsonyabb júniusi adatnak számít.

A részindexek többsége csökkent. Az új rendelések indexe 2,5 százalékponttal esett vissza, így az új megrendelések volumene is csökkent. A termelési mennyiség indexe is mérséklődött, 1,2 százalékponttal alacsonyabb az előző hónaphoz képest. Bár a foglalkoztatás indexe 2,9 ponttal emelkedett, továbbra is 50,0 pont alatt van, ami zsugorodást jelez. A szállítási átfutási idő mutatója 0,3 ponttal esett vissza, szintén recessziós zónában maradva.

A legtöbb részindex csökkent

Fotó: Pexels

Bővülést mutat viszont a vásárolt készletek indexe, amely 2,2 ponttal nőtt, és az 50,0 pont feletti érték enyhe fellendülésre utal. A külpiaci mutatók vegyesen alakultak: az exportindex csökkent, 50,0 alá került, míg az importindex 50,0 pont felett maradt, de 0,7 ponttal csökkent.

A beszerzési mennyiség indexe 3,2 ponttal emelkedett, a késztermékkészleteké pedig 4,3 ponttal nőtt. A beszerzési árak emelkedtek ugyan, de az árnövekedés üteme csökkent, az index 6,2 ponttal esett vissza.

Az MLBKT jelentése szerint júniusban a válaszadók jelentősebb áremelkedést észleltek többek között acél, etanol, paradicsom, polipropilén és tojás esetében. Hiány mutatkozott például fémalkatrészekből, integrált áramkörből és szervómotorok alkatrészeiből. Ugyanakkor árcsökkenésről számoltak be többek között alumíniumöntvények, csirkemellfilé, faáru, napraforgó étolaj és üzemanyag kapcsán. A BMI értékét a beszerzési vezetők havi rendszerességgel adott válaszai alapján számítják ki, öt részindex – új rendelések, termelési mennyiség, foglalkoztatás, szállítási idő, vásárolt készletek – súlyozott átlaga alapján. Az MLBKT kiemeli: a mutató jó jelzője a gazdasági konjunktúra vagy recesszió irányának.