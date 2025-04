Ballagási ajándék: virágtól a milliós autókig

Néhány családnál külföldi út vagy nyaralás is előfordulhat ajándékként: itt repülőjeggyel, szállással, zsebpénzzel 300 ezertől akár 1 millió forintig is terjedhetnek a költságek.

Nem ritka, hogy az egyetem előtti nyáron egy használt, de megbízható állapotú személygépjárművel lepi meg a család a ballagót, ez akár 1-3 millió forintba is kerülhet, de előfordul, hogy iPhone-t vagy MacBook-ot, esetleg egy luxusmárkás táskát, illetve órát adnak a végzős diáknak, amelynek ára nagyjából 300 ezertől 1,2 millió forintig is terjedhet.

A pénz, mint ajándék időtálló megoldás. Az átlagos ballagási ajándék pénzösszege átlagosan 20-30 ezer forint szokott lenni, de egyes családoknál ez 100 ezret vagy többet is elérheti. Van aki csak egyszerű borítékban, de sokan kreatív formában adják át: pénzfán, lufiban, bonbonos dobozban.

Az ékszerek továbbra is vezetik a listát: egy egyszerűbb ezüst nyaklánc vagy karkötő 10-40 ezer forint, az arany ékszerek darabjáért pedig 50-200 ezer forintot is elkérhetnek. A divatórák és okosórák 20-80 ezer forint között mozognak, amely különösen fiúk esetében gyakori választás.

Ballagáskor kikerülhetetlen ajándék a virágcsokor: a virágboltok árai alapján a csokrok árai átlagosan 5 és 25 ezer forint között mozognak, de a komplex díszítésekért, örökvirág-kompozíciókért ennél is többet kérhetnek. A plüssfigurák és apró figyelmességek gyakran kiegészítő ajándékként jelennek meg, amelyek általában 2-6 ezer forintba kerülnek – írja a vg.hu.

