Balog Ádám: a kormánynak is újszerű volt, hogy egy aktivistább kamarát szeretnénk – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Idén májusban új szintre emelkedett a kormány, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködése. A két fél stratégiai megállapodást kötött egymással, aminek egyik legfontosabb eleme a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképesebbé tétele. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke, az MKIK alelnöke volt a vendégünk. Balog Ádámmal az új gazdaságirányítási modellről és a hazai kkv-szektor kihívásairól beszélgettünk.

Idén májusban írta alá a kormányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával azt a stratégiai megállapodást, aminek keretében az elmúlt hónapokban több közös bejelentést is tettek már a felek. Október elején derült ki, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében az összes hiteltermék kamata fix 3 százalékra csökkent a kis-és középvállalkozások (kkv) számára. Majd november közepén egy újabb, adó- és adminisztrációcsökkentést szolgáló csomag indult el, nagyrészt szintén a kamara javaslatára.

A bejelentést követően Balog Ádámot, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökét, az MKIK alelnökét láttuk vendégül, akitől első körben arról érdeklődtünk, hogy mennyire helyeződött most új alapokra a hazai gazdaságirányítás. Majd a magyarországi kkv-k legnagyobb kihívásaira tértünk rá. Miért alacsony a cégek termelékenysége? Túl sok az apró, versenyképtelen szereplő a hazai vállalati piacon? Miért nem történnek meg a szükséges összeolvadások az egyes szereplők között? Milyen belső okai vannak a gazdaság három éve tartó stagnálásának?

Balog Ádámot arról is kérdeztük, hogy szerinte mennyi ideig tartható fent a jelenlegi, a kedvezményes hitelek miatt kialakult kettős vagy többes kamatrendszer. Bár a kormányzat bejelentette, hogy jövőre nem csökkentik a szociális hozzájárulási adó mértékét, kíváncsiak voltunk a BKIK általános alelnökének véleményére azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a 2022-ben megváltoztatott és a jogosultak körét jelentősen leszűkítő Kata adózás jövője.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:50 Beköszönés
01:42 Megnőtt a kamara szerepe: mit jelent ez a hazai gazdaságirányításban?
10:55 Adó és adminisztráció: nem is a magas kamatok zavarják a vállalatokat?
19:12 Magyarországon nagyon sok a kicsi, hatékonytalanul működő cég 
27:46 Mit gondol a kamara magyar kkv-k alacsony termelékenységéről?
30:57 Ki tudják gazdálkodni a cégek a jövő évi kötelező béremeléseket? 
37:23 Hit és bizalom hiánya, meddig működhet a kettős kamatrendszer?
48:48 Progresszív, többkulcsos adózás, Kata, hároméves stagnálás 
59:14 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

