Bankszövetség: ezt vállalják a bankok önkéntesen idén

Hangsúlyozták: a bankszektortól gyakran külföldön is túl sokat várnak el, de közben a működési környezetüket úgy kell alakítani, hogy az ne veszélyeztesse a gazdaságtámogató képességüket.

A bankszövetség kiemelte a nemzetközi folyamatok jelentőségét is, mert szerintük ezek alapjaiban határozzák meg a magyar gazdaság kibontakozási lehetőségeit. A világrend változékony, a pénzügyi piacok globalizálódnak, de a saját erőn alapuló belföldi fejlődést a magyarországi székhelyű pénzügyi szolgáltatók teszik lehetővé – emelték ki. Ők azok, akik a legelkötelezettebbek az itteni ügyfelek iránt, így elsősorban az ő szerepüket kell erősíteni, megszabadítva őket extra terhektől – tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy az idén önkéntes vállalásként eltekintenek a lakossági számlavezetési díjak inflációt követő emelésétől, ingyenesen biztosítják az alapszámlát, rendszeresen tájékoztatnak a kedvező bankszámlacsomagokról, 5 százalékos kamatplafont vezetnek be a fiatalok első zöld lakásának jelzáloghitelére, a babaváró termékhez méltányossági alapú megoldást kínálnak, csökkentik a kamatokat a Széchenyi hitelprogramban és ATM-eket telepítenek minden 2000 fősnél nagyobb településre.

A szervezet éves testületi ülésén elfogadott közlemény szerint a bankszektor stabil támasza a gazdaság válságokat követő újraindításnak is.

