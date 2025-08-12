Barclays: erre indulna a forint, ha Orbán Viktor elveszítené a választást

A brit bank emlékeztet: Orbán Viktor 2010 óta zsinórban négyszer nyert választást, ám a Tisza Párt jelenlegi, kényelmes előnye a közvélemény-kutatásokban valós esélyt ad a kormányváltásra az áprilisi voksoláson – számol be róla a Bloomberg, amit a HVG vett észte.

A Barclays bank világszerte jelen van. Itt épp New Yorkban.

Fotó: Wikipédia/Eden, Janine and Jim

A jelentés szerint Magyar Péter győzelme után az ország visszaszerezhetné az Európai Unió által jelenleg befagyasztott források jelentős részét, ami javíthatná a befektetői bizalmat és erősíthetné a forintot. A Barclays elemzői a várható piaci reakciót a 2023-as lengyelországi választás utáni helyzethez hasonlítják, amikor a kormányváltás a nemzeti valuta és az államkötvények árfolyamát is felhajtotta.