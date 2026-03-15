Beadta a derekát a magyar kormány Brüsszelben

Néhány órával a határidő lejárta előtt visszakozott a magyar és a szlovák kormány, és sikerült megállapodni Brüsszelben az orosz üzletemberekre és cégekre vonatkozó szankciós listáról – írja a DPA alapján a HVG.

A két kormány Mihail Fridman, az Alfa Bank tulajdonosa, illetve Aliser Uszmanov, a legnagyobb orosz vasgyáros a listáról történő levételét szerette volna elérni, de végül lemondtak a követelésük teljesítéséről.

Ha nem sikerült volna megállapodni, a teljes, nagyjából 2600 céget és magánszemélyt felsoroló listán szereplő entitások ellen érvényüket vesztették volna az uniós szankciók.

Uniós körökben úgy ítélték meg, hogy amennyiben Fridman és Uszmanov lekerült volna a listáról, az jogalapot biztosított volna más orosz üzletemberek számára, hogy jogi úton támadják meg szankciós listára vételüket.

Ettől függetlenül az eredetileg a háború kitörésének negyedik, február végi évfordulójára tervezett, már a 20. uniós szankciós csomag elfogadásában nem sikerült előrelépést elérni, mert a magyar kormány továbbra is a Barátság vezeték újraindítását szabja a megszavazás feltételéül.