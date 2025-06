Beadták a derekukat a gyógyszergyártók: csökken több gyógyszer ára

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A kormány korábban egyre nagyobb nyomást helyezett a gyógyszergyártókra, hogy csökkentsék egyes készítményeik árát – ellenkező esetben az élelmiszerek és egyes drogériai termékek esetében már látott beavatkozást is kilátásba helyeztek a piacon. A közleményből egyelőre nem derül ki, hogy milyen termékek ára és mennyivel csökkenhet.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete kedden közleménybben jelentette be, hogy önkéntes árcsökkentést vállaltak bizonyos termékeikre az egyesület tagvállalatai.

