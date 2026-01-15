Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

2026-ban is Közép-Kelet-Európa marad az Európai Unió egyik legdinamikusabban bővülő régiója – hangzott el az UniCredit elemzőitől a Financial Times által január 13-14 között szervezett, kifejezetten a térség kilátásaival foglalkozó gazdasági fórumon (CEE Forum 2026). Az eseményen a Klasszis Média is részt vett, laptársunk, a Privátbankár.hu tudósítását itt olvashatják.

Visszatérve a régió gazdasági kilátásaira. Idén a közép-kelet-európai országok GDP-je 2-3,3 százalék közötti mértékben bővülhet, míg az eurózónáé várhatóan 1-1,5 százalék között.

Az UniCredit elemzői szerint Magyarországon idén 2 százalék körüli GDP és fogyasztásvezérelt növekedés várható

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

A magyar, legfeljebb fél százalékos növekedés tavaly a leggyengébbnek bizonyult, idén viszont a 10 országot felsoroló listán a 7. helyre jöhet fel, 2 százalék körüli bővüléssel. A prímet 2026-ban is az elmúlt évben 3 százalék fölötti GDP-t produkáló Lengyelország, és az európai uniós források legnagyobb haszonélvezője, Horvátország vihetik.

A térség növekedésének fő motorja a belső fogyasztás lehet, ami különösen igaz Magyarországra. Az április 12-i választások előtt ugyanis jelentős, a lakosságot érintő kifizetések, adóelengedések történnek. Az új kormány hivatalba lépése után a költségvetési hiány és az államadósság mérséklése céljából már fiskális kiigazításra lehet számítani.

A Közép- és Kelet-európai Fórumon természetesen kikerülhetetlen téma volt az Egyesült Államok január eleji, venezuelai beavatkozása is. Laptársunk az UniCredit Befektetési Intézetének igazgatójával, Edoardo Campanellával készített interjút, aki elmondta, hogy Venezuela csak az első lépése lehetett egy új birodalomépítési korszaknak. A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy milyen időtávon térülhet meg az Egyesült Államoknak a venezuelai olajvagyon átvétele, illetve, hogy mi lehet Donald Trump célja Grönlanddal. Miként az is kiderül, hogy Campanella milyen stratégiát javasol az Európai Uniónak az újraformálódó geopolitikai világrendben.