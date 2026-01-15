3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Egyesült Államok GDP Venezuela Unicredit

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

A magyar gazdaság teljesítménye 2025-ben a leggyengébb volt a közép-kelet-európai régióban. Idén javulást várnak az elemzők. A választásokig a lakossághoz érkező kifizetések húzhatják a GDP-t, a helyzet nagyon hasonlít a 2022 elején látottakhoz. Mindeközben nemcsak az április 12-i voksolás, hanem Donald Trump venezuelai beavatkozása és az ebből fakadó geopoitikai átrendeződés is lázban tartja a Magyarországgal foglalkozó elemzőket.

2026-ban is Közép-Kelet-Európa marad az Európai Unió egyik legdinamikusabban bővülő régiója – hangzott el az UniCredit elemzőitől a Financial Times által január 13-14 között szervezett, kifejezetten a térség kilátásaival foglalkozó gazdasági fórumon (CEE Forum 2026). Az eseményen a Klasszis Média is részt vett, laptársunk, a Privátbankár.hu tudósítását itt olvashatják.

Visszatérve a régió gazdasági kilátásaira. Idén a közép-kelet-európai országok GDP-je 2-3,3 százalék közötti mértékben bővülhet, míg az eurózónáé várhatóan 1-1,5 százalék között.

Az UniCredit elemzői szerint Magyarországon idén 2 százalék körüli GDP és fogyasztásvezérelt növekedés várható
Az UniCredit elemzői szerint Magyarországon idén 2 százalék körüli GDP és fogyasztásvezérelt növekedés várható
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

A magyar, legfeljebb fél százalékos növekedés tavaly a leggyengébbnek bizonyult, idén viszont a 10 országot felsoroló listán a 7. helyre jöhet fel, 2 százalék körüli bővüléssel. A prímet 2026-ban is az elmúlt évben 3 százalék fölötti GDP-t produkáló Lengyelország, és az európai uniós források legnagyobb haszonélvezője, Horvátország vihetik. 

A térség növekedésének fő motorja a belső fogyasztás lehet, ami különösen igaz Magyarországra. Az április 12-i választások előtt ugyanis jelentős, a lakosságot érintő kifizetések, adóelengedések történnek. Az új kormány hivatalba lépése után a költségvetési hiány és az államadósság mérséklése céljából már fiskális kiigazításra lehet számítani. 

A Közép- és Kelet-európai Fórumon természetesen kikerülhetetlen téma volt az Egyesült Államok január eleji, venezuelai beavatkozása is. Laptársunk az UniCredit Befektetési Intézetének igazgatójával, Edoardo Campanellával készített interjút, aki elmondta, hogy Venezuela csak az első lépése lehetett egy új birodalomépítési korszaknak. A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy milyen időtávon térülhet meg az Egyesült Államoknak a venezuelai olajvagyon átvétele, illetve, hogy mi lehet Donald Trump célja Grönlanddal. Miként az is kiderül, hogy Campanella milyen stratégiát javasol az Európai Uniónak az újraformálódó geopolitikai világrendben. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint szerdán, a legnagyobb mértékben a svájci frankhoz viszonyítva.

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Az olajkereslet bővülésének döntő része az OECD-n kívüli országokból származik – derül ki a friss OPEC-jelentésből. A légi közlekedés élénkülése, valamint a közúti közlekedés és a teherfuvarozás erős teljesítménye is fenntartja a magas keresletet.

Élő beszélgetés László Csabával – a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Kurali Zoltán: minden nap bizonyítanunk kell a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét

MNB-alelnök: minden nap bizonyítanunk kell a jegybank függetlenségét

Vezető jegybankárok kerekasztal-beszélgetésén ismerhettünk meg részleteket a Magyar Nemzeti Bank jövőbeli monetáris politikai terveiről a Financial Times által szervezett Közép- és Kelet-európai Fórumon. Helyszíni tudósításunk Bécsből.

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Az egy főre eső GDP-t nézve még mindig nagy különbség van például Nógrád és Győr-Moson-Sopron megye között. Szijjártó állítását az Eurostat és a KSH adatai is gyengítik.

Már az ovisoknak is van mobiltelefonjuk

Már az ovisoknak is van mobiltelefonjuk

A megkérdezett gyermekek 7 százaléka már 4–6 évesen mobilhasználó.

Kiderült, mennyivel lesz drágább a dízel

Kiderült, mennyivel lesz drágább a dízel

A benzin nem drágul legalább.

Újabb szeg a GDP koporsójában – elemzői verdikt a lehangoló építőipari adatról

Újabb szeg a GDP koporsójába – elemzői verdikt a lehangoló építőipari adatról

Kéthavi emelkedés után novemberben ismét nagyot zuhant az építőipari termelés. Miután az illetékes tárca nem kommentált, a szakmai szervezetet és a makrogazdasági elemzőket hívtuk segítségül, hogy megtudjuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Kiderült: 500-600 millió is szunnyad egyesek bankszámláin

Kiderült: 500-600 millió is szunnyad egyesek bankszámláin

2025-ben tovább nőttek a privátbankok által kezelt vagyonok, annak ellenére, hogy a forint erősödése miatt a devizába tett eszközök leértékelődtek – derül ki a friss Privátbanki Körképből.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168