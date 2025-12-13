3p
Makró Belgium Európai Unió Háború Orosz-ukrán konfliktus

Befagyasztott orosz vagyon: Brüsszel nem akarja egyedül elvinni a balhét

mfor.hu

A befagyasztott orosz vagyon nagy része Belgiumban van – ha viszont megosztják velük az ezzel kapcsolatos kockázatokat, Brüsszel hajlandó elfogadni az uniós terveket.

Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ez a segítségnyújtás arányos, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznak – jelentette ki a belga kormányfő Londonban pénteken azt követően, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Bart De Wever, aki brit kollégájával, Keir Starmerrel találkozott Londonban, újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a belgák készek hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna szabad ország maradjon, feltéve, hogy más európai országok és szövetségeseik hajlandóak erre közösen és azonos szinten.

Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárás keretében hozták meg annak érdekében, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.

Brüsszel és Brüsszel kapcsolata most nem annyira sima - de van gyógyír?
Brüsszel és Brüsszel kapcsolata most nem annyira sima - de van gyógyír?
Fotó: DepositPhotos.com

Magyarországot a partvonalra szorították

Eddig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.

A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak a megállapodásban. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket. A most, írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.

Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.

Az EU mintegy 210 milliárd euró értékben fagyasztott be orosz állami vagyont az ukrajnai invázió kezdete óta. Ebből 185 milliárd eurót belga, a maradék összeget főként francia és luxemburgi bankszámlákon tárolják. A befagyasztott orosz jegybanki vagyonon képződő hozamot Ukrajna hasznosíthatná. Belgium korábban jelezte: nem zárja ki jogi lépések megtételét arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná a Belgiumban működő Euroclear értékpapír-letétkezelőnél tartott orosz állami vagyoneszközöket – úgy tűnik, hogy ha a kockázatokat megosztják, akkor Belgium nem gördít akadályokat a terv elé.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csodával határos helyzet állt elő a Paksi Atomerőmű bővítésénél

Most épp semmilyen szankció nincs a paksi építkezés kapcsán, így gyorsabban halad a betonozás előkészítése.

Jól jártak a magyar autósok az olajár esésével

Jól jártak a magyar autósok az olajár esésével

Az olaj ára két hónapos mélypontra került, az üzemanyagoké pedig követte az alaptermék mozgását. A finomítói marzsok annak ellenére csökkennek, így az üzemanyagok ára is, hogy továbbra is komoly geopolitikai kockázatok láthatóak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint az év végéig inkább további áresés, mint érdemi emelkedés várható a magyar benzinkutakon.

Megvan a döntés: tényleg borsot törtek Orbán Viktorék orra alá Brüsszelben

Megvan a döntés: tényleg borsot törtek Orbán Viktorék orra alá Brüsszelben

Kikerülték a magyar vétó lehetőségét.

Az ÉVOSZ az ingyenes tetőszigetelés program folytatását várja

Az ÉVOSZ az ingyenes tetőszigetelés program folytatását várja

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) által biztosított padlásfödés szigetelés lendületbe hozta a lakossági épületállomány energetikai korszerűsítési folyamatát.

Bod Péter Ákos: Korai lenne elhunytnak nyilvánítani az inflációt

Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a közgazdász, egyetemi tanár, volt jegybankelnök amondó, állami intervenciók nélkül aligha teljesül a következő egy-másfél évben a jegybank 3 százalékos inflációs célja.

Itt már legalább helyreálltak a háború előtti állapotok

Itt már legalább helyreálltak a háború előtti állapotok

Az építőipar szeptembert követő októberi éves szintű növekedésével az ágazat elérte a 2021-es szintet, ami az ipar egészének még nem sikerült. Ráadásul az állami programok (a lakosságnál mindenekelőtt az Otthon Start, a vállalati szektorban pedig a központi beruházások) biztató kilátásokkal kecsegtetnek.

Derű a borúban: októberben az előző hónaphoz képest nőtt az ipari termelés

Derű a borúban: októberben az előző hónaphoz képest nőtt az ipari termelés

Az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés.

Most aztán tényleg előveheti a legszélesebb mosolyát Lázár János

Már szaladhat is a Karmelitába az elismerésért Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter által felügyelt ágazat szeptember után októberben is tudott nőni éves szinten. Más kérdés, hogy volt honnan.

Munkáshitel: mélyrepülés októberben

Munkáshitel: mélyrepülés októberben

Csak 2025 januárjában, a konstrukció indulásának első hónapjában szerződtek le kevesebb munkáshitelre a magyarok, mint idén októberben.

MGFÜ

Helyettes-államtitkár: előbb lesz atomháború, mint hogy Oroszország jóvátételt fizessen

Idén már sorozatban a harmadik évben kellett csalódniuk az elemzőknek: az év elején várt érdemi GDP-növekedés helyett 0,5 százalék alatti bővülés jöhet csak össze idehaza 2025-ben. A magyar gazdaságot a nemzetközi környezet mellett a vállalatok alacsony versenyképessége és beruházási kedve is visszahúzza. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által megrendezett GEKonomic konferencián jártunk, ahol a jövőre várható történelmi devizahitel-felvételről kérdeztünk és megtudtuk, hogy milyen pozitív gazdasági hatásokkal számolnak a szakértők az orosz-ukrán háború befejeződése esetén.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168