Befagyott a magyar boltok forgalma

Mindössze 0,1 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom novemberben az októberit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki adataiból. Havi alapon a használtcikk-boltok forgalma bővült a legnagyobb mértékben, 3,1 százalékkal. Két megyétől eltekintve mindenhol bővült a kiskereskedelmi forgalom novemberben: Komárom-Esztergomban 1,7 százalékkal, Nógrádban 1,3 százalékkal esett vissza.

Az éves országos növekedés 2,5 százalékos, a január és november közötti időszak forgalma pedig 2,8 százalékkal haladja meg a 2024-es volument. A csomagküldő és internetes kiskereskedelem érdemben, 12 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

2021 havi átlagához képest 3,3 százalék volt a forgalom volumenbővülése, ezzel a novemberi adat a tavalyi év legjobbja ezen a téren.

A részletes elemzői beszámolót a délelőtt folyamán olvashatják az Mforon.