Befagytak az árak a kutakon, de mikor lesz olcsóbb a tankolás?

Érdemi ugrásra nem számítanak az elemzők az olaj piacán, ám most további áresésről sem beszélnek az elemzők. Eközben a dollár árfolyama is stabilizálódott, így a devizapiac felől sem kapunk támogatást az üzemanyagárak további csökkenéséhez.

Ugyanakkor az amerikai-kínai kapcsolatok alakulása mellett továbbra is sok bizonytalanságot látunk a világban. A napról-napra változó vámtárgyalásokkal kapcsolatos hírek és az adatok azt jelzik, hogy továbbra is csak a bizonytalanság a biztos. A héten Irán kapcsán ugyan nem jöttek aggasztó hírek, ám felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleges fokozza a Venezuelával szembeni szankciókat, ez pedig a nyersolaj exportjának korlátozását eredményezheti. Az esetlegesen kieső kínálatot persze rövid távon az OPEC+ termelésnövelése ellensúlyozza, ám a további áresésnek gátat szab.

Az olajárak pénteken stabilizálódtak, de az elmúlt három hét esése után így is kisebb emelkedést láthattunk az elmúlt napokban. Ennek hátterében az a várakozás áll, hogy konszolidálódhat a nemzetközi helyzet, miután Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető hosszabb telefonos megbeszélést tartott. A két világhatalom vezetője a kereskedelmi tárgyalások újraindításával reményt keltett a megegyezésre, amely a világgazdaság növekedésével és az olajkereslet erősödésével kecsegtet.

Ez azonban a régiós sorrenden nem változtatott. A benchmarknak számító Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezúttal is csak Ausztriában és Szlovéniában kell többet fizetni a dízelért, minden más környékbeli uniós országban olcsóbban lehet tankolni, mint Magyarországon.

A gázolaj esetében is csak kisebb változást láthattunk az EU-ban, ezúttal eggyel több olyan ország lett, ahol a dízel átlagára alacsonyabb a magyarországinál. A friss uniós rangsorban 13 olyan ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

A KSH által havonta közölt kísérleti statisztika az Mfor Üzemanyagár-figyelő megállapításait erősíti meg, ami már csak azért sem meglepő, mert ugyanazt a forrást, az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatait használja a hivatalos statisztika és a lapunk is. Ez alapján, mint a KSH írja, Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára május hónapban 584 forint volt, ami 5 forinttal, azaz 0,8 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 589 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a májusi átlagár 568 forint volt, a magyar ár 2,8 százalékkal, azaz 16 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 5 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, egyaránt 17 forinttal.

A magyar árak a régiós rangsorban sem változtak. Ezen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbban lehet benzint tankolni, mint itthon, és három olyan, ahol magasabbak az árak.

Nem okozott különösen nagy meglepetést, hogy gyakorlatilag alig változtak a héten az üzemanyagárak, hiszen előzetesen is stabil piacra lehetett számítani. A benzin esetében látott 2 forintos árcsökkenésnek köszönhetően a nagykereskedelmi árakban ugyan nem, de a töltőállomásokon nagyon közel került egymáshoz a két üzemanyagfajta ára, hiszen a dízelért ugyanannyit kell fizetni, mint egy héttel ezelőtt.

