Simor András: Még egy Magyarországot senki nem akar az Európai Unióba

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk az idén is – immár tizenkettedik alkalommal – kiosztotta a Klasszis 2025 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb szakembereinek. Erre ezúttal talán a szokásosnál érzékenyebb gazdasági helyzetben került sor. Nem tudni, hová fajul a Donald Trump által kirobbantott vámháború, az recesszióba dönti-e a világgazdaságot, s ha igen, az hogyan értintheti az enélkül is sérülékenyebbnek tűnő magyar gazdaságot.

Mindezek a kérdések természetesen a befektetők pénzét kezelő szakembereket is élénken foglalkoztatják. Úgy gondoltuk tehát, hasznos lehet megismerni olyan tapasztalt makrogazdasági szakértők véleményét, akiknek egykoron maguknak is az ország sorsát is befolyásoló döntéseket kellett meghozniuk.

Panelbeszélgetésre hívtuk tehát Bokros Lajost, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminiszterét, valamint a Magyar Nemzeti Bank két egykori elnökét, az 1991-1994 között e posztot betöltött Bod Péter Ákost és a 2007-2013 között regnált Simor Andrást.

A beszélgetést itt tekintheti meg:

Fejezetek:

0:00 Beköszönés

4:30 Teljesen észszerűtlen a vámrendszer?

11:40 A vámháború hatása a magyar gazdaságra

14:00 Hogyan lehet a mostani helyzetben befektetési döntéseket hozni?

19:10 Mi lehet a 90 napos vámmoratórium után?

24:54 A trumpi gazdaság gyenge pontja: a Kínánál lévő amerikai állampapírok

30:00 A vámháború egyben lehetőség is az EU számára

33:00 Jobb vagy rosszabb helyzetben van a magyar gazdaság, mint 2008-ban?

41:50 Kitörési pontok a magyar, az európai és a világgazdaság számára

47:52 Elköszönés

