Befogadja a magyar kormány a Török Áramlatot üzemeltető céget

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén azt mondta: a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg.
Szerinte Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés. Arra is kitért, hogy ezen energetikai együttműködés nélkül nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit sem.
„A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni”, tette hozzá. Szerinte ugyanakkor Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az együttműködést, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket.
„Most az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra” – jelentette be.
„Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá. Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is” – jelentette ki.
A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, és reményét fejezte ki, hogy ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.
„Látni, hogy a nemzetközi energiapiacon a tulajdonosi struktúra jelentős mértékben át fog alakulni a szankciós környezet miatt. Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk abban, hogy sikeres tárgyalásokat tudjanak folytatni ebben a feje tetejére álló nemzetközi energiapiaci helyzetben” – fogalmazott a közlemény szerint.