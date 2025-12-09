Befogadja a magyar kormány a Török Áramlatot üzemeltető céget

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén azt mondta: a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg.

Szerinte Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés. Arra is kitért, hogy ezen energetikai együttműködés nélkül nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit sem.

„A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni”, tette hozzá. Szerinte ugyanakkor Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az együttműködést, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket.