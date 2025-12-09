2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Energiapiac Hollandia Oroszország Törökország Szijjártó Péter

Befogadja a magyar kormány a Török Áramlatot üzemeltető céget

mfor.hu

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén azt mondta: a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg.

Szerinte Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés. Arra is kitért, hogy ezen energetikai együttműködés nélkül nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit sem.

„A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni”, tette hozzá. Szerinte ugyanakkor Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az együttműködést, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket.

„Most az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra” – jelentette be.

Ismét Moszkvában tárgyalt Szijjártó Péter
Ismét Moszkvában tárgyalt Szijjártó Péter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá. Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is” – jelentette ki.

A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, és reményét fejezte ki, hogy ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.

„Látni, hogy a nemzetközi energiapiacon a tulajdonosi struktúra jelentős mértékben át fog alakulni a szankciós környezet miatt. Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk abban, hogy sikeres tárgyalásokat tudjanak folytatni ebben a feje tetejére álló nemzetközi energiapiaci helyzetben” – fogalmazott a közlemény szerint.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lángba borulhat a Fekete-tenger – és mind megérezhetjük

Visszacsaphatnak az oroszok az árnyékflotta elleni támadások miatt, de ez nem csak Ukrajnának fog fájni.

Nagy Mártonnak át kell engednie az elismerést Varga Mihálynak?

Nagy Mártonnak át kell engednie az elismerést Varga Mihálynak?

A hazai makrogazdasági elemzők szerint ugyanis a jegybankelnök személyének és az elődjénél kiszámíthatóbb és szigorúbb monetáris politikának is köszönhetően relatíve erős forint nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az éves infláció négyhavi stagnálást követően viszonylag nagyobbat csökkent. A 3,8 százalékos értékre egy éve nem volt példa. Abban nem vagyunk biztosak, ez állhat-e amögött, hogy a korábbi, a mostaninál magasabb fogyasztóiár-indexeknél is rózsaszín képet festett Nemzetgazdasági Minisztérium most nem sietett learatni a babérokat.

Végre őszinte lehet a nyugdíjasok öröme

Végre őszinte lehet a nyugdíjasok öröme

A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggeli közlése megerősítette a decemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés megállapításait: viszonylag jelentősebben csökkent az infláció, tizenegy hónapja nem látott alacsony szintre.

Ezekkel az élelmiszerekkel bővíthetik Orbán Viktorék az árrésstopot?

Ezekkel az élelmiszerekkel bővíthetik Orbán Viktorék az árrésstopot?

A KSH adatai alapján számolgattunk azért, hogy megpróbáljuk megjósolni, mit tervez a magyar kormány. 

Nem lehet tovább hallgatni a gazdasági kérdésekről a választási kampányban

Nem lehet tovább hallgatni a gazdasági kérdésekről a választási kampányban

A Trend FM reggeli műsorában az élelmiszerárakról és a választási kampány fő témáiról is beszélgetett munkatársunk.

Egy célszám és más semmi: nagyobb volt az Orbán-Erdoğan találkozó füstje, mint a lángja

Egy célszám és más semmi: nagyobb volt az Orbán-Erdoğan találkozó füstje, mint a lángja

A cél, hogy a jövőben 10 milliárd dollárra emelkedjen a magyar-török kereskedelmi forgalom értéke.

Versenyképes fizetés: jövőre is a Balkánra jellemző minimálbérért dolgozhatnak a magyarok

Jövőre is a Balkánra jellemző minimálbérért dolgozhatnak a magyarok

Nem tudta betartani a minimálbér-emelésre vonatkozó ígéretét a kormány: ez azt jelenti, hogy jövőre sem fogjuk utolérni Montenegrót, és csak a forint erősödésének köszönhető, hogy a szerb minimálbér alacsonyabb marad a magyarnál. Az Mfor elemzésében a nettó minimálbéreket, illetve azok változását vetette össze Közép- és Kelet-Európa országaiban. Megnéztük, hogy melyik állam dolgozói jártak a legjobban az euróárfolyam változásával, hol kell a legtöbb adót fizetni a legkisebb keresetek után, valamint hogy a magyar vagy a szlovén minimálbérből lehet több csirkemellet venni.

Megint szembement az autópályán az Orbán-kormány

Megint szembement az autópályán az Orbán-kormány

Hétfőn az európai uniós kormányok képviselői megszavazták az Európai Védelmi Ipari Programot (EDIP-et) létrehozó rendeletet – közölte az EU miniszteri Tanácsa.

G7: Négy év alatt közel kétszeresére drágult az éttermi étkezés

G7: Négy év alatt közel kétszeresére drágult az éttermi étkezés

A növekedést kizárólag az éttermi infláció okozza.

Fontos figyelmeztetést adott ki a Posta

Fontos figyelmeztetést adott ki a Posta

Eddig érdemes leadni a rendeléseket.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168