Makró Olaj Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint már 245 energetikai létesítmény helyreállítása elindult, annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú, mintegy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag továbbra sem kapott zöld utat, miután a magyar és a szlovák kormányok blokkolják annak folyósítását a Barátság vezeték újraindulásáig – számolt be róla az ukrán Tribune hírportál.

Az államfő bejelentése szerint az ukrán vezetés párhuzamosan dolgozik a téli felkészülésen, alternatív energiatermelési kapacitások kiépítésén és a kritikus infrastruktúra védelmén, miközben jelentős forráshiánnyal működik.

Ebben a helyzetben különösen nagy jelentőséget kap a Brodi szivattyúállomás felújítása, amely a Barátság-vezeték egyik kulcseleme.

A lépés egyszerre szolgálja a háborús károk kezelését és egy hosszabb távú infrastruktúra-fejlesztési stratégia jelzését az Európai Unió felé.

A helyreállítás azonban közvetlenül összekapcsolódott az uniós politikai alkukkal: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök az olajszállítások újraindításához kötik az Ukrajnának szánt hitel jóváhagyását, amit Kijev zsarolásként értelmez.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke technikai és pénzügyi segítséget ígért a javításokhoz. Egy tényfeltáró missziót is a helyszínre küldött Brüsszel, de a sajtóbeszámolók szerint Ukrajna egyelőre nem engedélyezte, hogy megtekintsék a vezetéket.

 

 

A rovat támogatója a 4iG

 

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Máig nem sikerült eladni a Matolcsy-féle MNB balatoni luxusnyaralóját

Közel egy éve ígérte meg a jegybank új vezetése, hogy eladják a komplexumot,de nincs nyoma annak, hogy árulnák.

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Hiába ugyanaz az ár a kijelzőn, mégsem mindenki ugyanannyit fizet.

Az Orbán-kormány nyomdokaira lép Andrej Babis

Hozzányúlnak a benzinárakhoz a csehek is.

