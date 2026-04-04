Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint már 245 energetikai létesítmény helyreállítása elindult, annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú, mintegy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag továbbra sem kapott zöld utat, miután a magyar és a szlovák kormányok blokkolják annak folyósítását a Barátság vezeték újraindulásáig – számolt be róla az ukrán Tribune hírportál.

Az államfő bejelentése szerint az ukrán vezetés párhuzamosan dolgozik a téli felkészülésen, alternatív energiatermelési kapacitások kiépítésén és a kritikus infrastruktúra védelmén, miközben jelentős forráshiánnyal működik.

Ebben a helyzetben különösen nagy jelentőséget kap a Brodi szivattyúállomás felújítása, amely a Barátság-vezeték egyik kulcseleme.

Kapcsolódó cikk Nagy bejelentés jött a Barátság kőolajvezetékről: mégis érkezhet orosz gáz hosszabb távon? Indulnak a javítások.

A lépés egyszerre szolgálja a háborús károk kezelését és egy hosszabb távú infrastruktúra-fejlesztési stratégia jelzését az Európai Unió felé.

A helyreállítás azonban közvetlenül összekapcsolódott az uniós politikai alkukkal: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök az olajszállítások újraindításához kötik az Ukrajnának szánt hitel jóváhagyását, amit Kijev zsarolásként értelmez.

Kapcsolódó cikk Íme egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere Dobogós az EU-n kívüli exportpiacok listáján.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke technikai és pénzügyi segítséget ígért a javításokhoz. Egy tényfeltáró missziót is a helyszínre küldött Brüsszel, de a sajtóbeszámolók szerint Ukrajna egyelőre nem engedélyezte, hogy megtekintsék a vezetéket.