Bejelentették: árkorlátozás jön a gyógyszerekre is

A kormány korábban egyre nagyobb nyomást helyezett a gyógyszergyártókra, hogy csökkentsék egyes készítményeik árát – ellenkező esetben az élelmiszerek és egyes drogériai termékek esetében már látott beavatkozást is kilátásba helyeztek a piacon.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete kedden közleményben jelentette be, hogy önkéntes árcsökkentést vállaltak bizonyos termékeikre az egyesület tagvállalatai.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége is vállalja az önkéntes árkorlátozást – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-on. A miniszter posztja szerint az érintett gyógyszerek árait a 2024. december 31-i szintre csökkentik.

