Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Makró Üzemanyagok

Bejelentették az újabb óriási üzemanyag-drágulást – de meg is valósul?

mfor.hu

Keddtől a benzin literjének nagykereskedelmi ára 10, a gázolajé 20 forinttal emelkedik. Még se biztos, hogy a kutak érvényesítik ezt a drágulást, hiszen a kormány mai rendkívüli ülésén ismét ársapkát húzhat a két üzemanyagra.

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD). 

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól – tette közzé a holtankoljak.hu.

Hozzátéve: amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy a lenti, március 9-ei átlagárak jelentősen tovább emelkednek: 

95-ös benzin: 585 forint/liter

Gázolaj: 629 forint/liter 

A feltételes módot az indokolja, hogy – mint arról beszámoltunk – Orbán Viktor hétfő délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze, azzal a megjegyzéssel, hogy „Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen”. Márpedig ez még azt is jelentheti, hogy a 2021 őszéhez hasonlóan ismét ársapkát húznak a benzinre és a gázolajra.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

