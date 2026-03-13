1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Olaj Ukrajna

Bejelentkezett Kijevből a magyar küldöttség vezetője

mfor.hu

Hasznos tárgyaláson van túl Czepek Gábor. Csak nem az ukrán féllel.

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezenkívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel.

„Mint ismert, ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van”

- mondta.

„Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk” – zárul a videó.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump mentességet adott az orosz olajnak

Trump mentességet adott az orosz olajnak

Letörnék az elszállt olajárakat, egy hónapra szól az intézkedés.

Máris hozzányúlt a kormány a védett benzináras rendelethez

Máris hozzányúlt a kormány a védett benzináras rendelethez

Változnak az olcsóbb tankolás szabályai.

Akár 120 milliót is ad az állam egy új pályázat keretében

Akár 120 milliót is ad az állam egy új pályázat keretében

Klasztereket fejlesztenének.

Egyajánlatos árveréssel privatizálták a sikondai szanatóriumot is

Az állami tulajdonú ingatlant előbb megkapta egy egyetemi alapítvány, végül egy ismeretlen magántulajdonos szerezte meg egy állami árverésen, ahol rajta kívül senki nem licitált. A szanatóriumot és környékét uniós és hazai költségvetési pénzből rakták rendbe. A szomszédban egy ismert milliárdos hotele található, aki pár éve kinézte magának a területet.

Nagyot hullámvasutazott csütörtökön az euró-forint árfolyam

Nagyot hullámvasutazott csütörtökön az euró-forint árfolyam

Délelőtt még 386-tal kezdődött az euró-forint árfolyamának alakulása, késő délután már 391-gyel. A mutató végül szinte ugyanott állt meg, ahonnan reggel elindult.

Nem kapkodnak az emberek a kormány felújítási támogatásáért

Nem kapkodnak az emberek a kormány felújítási támogatásáért

Második éve fut az Energetikai Otthonfelújítási Program, és a 73 milliárd forintos keret túlzónak bizonyult. Egyelőre 30 milliárd forintot osztottak ki lakásfelújításra.

Karácsony Gergely üzent: BKV-buszok bukkanhatnak fel a benzinkutakon

Karácsony Gergely üzent: BKV-buszok bukkanhatnak fel a benzinkutakon

A főpolgármester szerint változtani kellene.

A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

Szabad felhasználású forrást biztosítanak.

A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

A BKV-nak nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra.

170 ezer ember jelentkezett az EU 1500 álláshelyére

170 ezer ember jelentkezett az Európai Unió versenyvizsgájára, az EPSO szervezésében, amellyel később az EU szerveinél dolgozhatnak. Nem ez az egyetlen mód, ahogy az EU-nál dolgozni lehet, de ez a legbiztosabb mind közül.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168