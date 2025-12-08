6p

Bejött az újabb árrésstop, örülhetnek a nyugdíjasok

Dobos Zoltán
Az árrésstop kiterjesztése, valamint egyes piaci folyamatok miatt tovább csökkent a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerekből összeállított árkosár értéke. Sőt, a tavaly év végi áremelkedés okozta bázishatás miatt az éves index ismét negatív értéket mutatott, azaz egy év alatt csökkent a termékek összértéke. Íme, a decemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

A tavalyi „fekete karácsony” után, amikor 30 ezer forint fölé emelkedett a nyugdíjasok nagybevásárlásának értéke, az idei ünnepre egy sokkal kellemesebb hírrel tudunk szolgálni. A december eleji árak alapján ugyanis tovább csökkent az idősek által jellemzően vásárolt termékek összesített értéke, az Mfor Nyugdíjas Árkosár az idei év utolsó hónapjának elején 28 927 forintot mutatott. Ez 362 forinttal, azaz 1,2 százalékkal alacsonyabb, mint november elején, és gyakorlatilag megegyezik az árrésstop bevezetése utáni első, 2025 áprilisi mérésünk értékével.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

Még kellemesebb a helyzet, ha a mostani számokat a tavaly decemberi értékhez viszonyítjuk. A termékek összességében 1442 forinttal kerülnek kevesebbe, mint egy éve, ennek köszönhetően az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke ismét negatív tartományba érkezett, most mínusz 4,7 százalék.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

Múlt havi várakozásaink abban az értelemben beváltak, hogy valóban 30 ezer forint alatt maradt az árkosárérték, és a negatív előjelű indexérték is bekövetkezett. Ám az árkosárindex az általunk jósolt, mínusz 1,5-2,5 százaléknál szerencsére sokkal jobban alakult.

Ez egyrészt a valós piaci folyamatoknak, másrészt az árrésstop kiterjesztésének tudható be. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár ugyanis több olyan tételt is tartalmaz, mely az árrésstop december 1-jével életbe lépett kibővítése miatt került a rendelkezés hatálya alá. Ezek nélkül az árkosárérték havi szinten mindössze 0,2 százalékkal csökkent volna, ami gyakorlatilag változatlan értéket jelentene. Az árrésstop kibővítése 0,9 százalékponttal javította az Mfor Nyugdíjas Árkosár-indexet, enélkül az éves szintű csökkenés is „csak” 3,8 százalék lett volna.

Úgy véljük a jövő év elejére jelentős ármozgások nem várhatók, az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke marad a mostani szinten, 29 ezer forint körül. Ám mivel tavaly ugyanebben az időszakban áremelkedést mértünk, várakozásaink szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index még alacsonyabb lesz, akár a mínusz 9 százalékot is megközelítheti.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>> 

Módszertan

 

Az ugyancsak a Klasszis Média által megjelentetett laptársunk, a Privátbankár már csaknem 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

 

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

 

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

 

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Hála neked, árrésstop!

November elejéhez képest két olyan terméket találtunk, melyek ára legalább 10 százalékkal emelkedett: a tej 23,2 százalékkal, míg a kenyér 11,3 százalékkal drágult a három nagy hazai hipermarketláncnál. Ugyancsak két termék ára viszont legalább 10 százalékkal csökkent: 43,9 százalékkal kell kevesebbet fizetni a sertésmájasért (ez egy újonnan az árrésstop hatálya alá került élelmiszer), a burgonya ára pedig 14,2 százalékkal csökkent.

December elsejétől a májasra is érvényes az árrésstop
December elsejétől a májasra is érvényes az árrésstop
Fotó: Klasszis Média

Ha a tavaly december eleji árakhoz viszonyítunk, akkor ugyancsak két termék esetében tapasztalunk jelentősebb áremelkedést: az ásványvízért 16,2, a joghurtért pedig 14,7 százalékkal kell az időseknek is mélyebben a tárcájukba nyúlniuk. Az egy év alatt legalább 10 százalékkal olcsóbbá vált termékek listája viszont ennél jóval hosszabb:

  • a tejföl 44,1 százalékkal,
  • a krumpli 41,3 százalékkal,
  • a párizsi 35,9 százalékkal,
  • a sertésmájas 33,9 százalékkal,
  • a liszt 25,4 százalékkal,
  • a korábban óriási dráguláson átesett narancslé 24,6 százalékkal,
  • a sajt 19,4 százalékkal,
  • a szintén újonnan árrésstopossá vált alma 13,5 százalékkal,
  • a margarin 11,3 százalékkal

kerül kevesebbe.

Elég-e a nyugdíjemelés?

Az elmúlt tizenkét hónapban a nyugdíjak a januári emelésnek, valamint a novemberben utalt nyugdíjkorrekciónak köszönhetően összességében 4,8 százalékkal nőttek, míg az árkosárban szereplő termékek ára – mint említettük – átlagosan 4,7 százalékkal csökkent.

Kétéves időtávot figyelembe véve az időskori ellátások összege 11,1 százalékkal lett magasabb, ezzel párhuzamosan a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt termékek ára 4,7 százalékkal emelkedett.


NYUGDÍJ KALKULÁTOR
Számolja ki mennyit kell havonta félreraknia, hogy nyugodt időskora legyen!

Ha három évre tekintünk vissza, akkor azt tapasztaljuk, hogy az időseknek 31,8 százalékkal magasabb összeget fizet ki a postás, míg a 2022 végi gigainfláció után mostanra a termékek ára 2,5 százalékkal csökkent.

Négy évre visszapillantva 59,6 százalékos nyugdíjemelkedést állapíthatunk meg, miközben 45,8 százalékkal emelkedtek az árkosárban szereplő termékek árai. Ám ha figyelmen kívül hagyjuk a kormányzati kegyként tálalt tizenharmadik havi nyugdíj hatását, akkor az ellátások csak 50,2 százalékkal nőttek.

Ötéves időintervallumra visszatekintve 69,8 százalékos nyugdíjemelkedés mellett 59,2 százalékos árkosárérték-emelkedést tapasztalunk. Ha azonban a tizenharmadik havi juttatástól eltekintünk, akkor az ellátások emelkedése 56,6 százalék lenne.

Közben kiderült az is, hogy a tizennegyedik havi nyugdíjat négy lépcsőben kívánják bevezetni (minden évben egyheti összeggel többet), amit a februári kézbesítéssel együtt fizetnek ki. A most februárban várható egyheti összeg a teljes évi járandóságnak 1,9 százalékát fogja kitenni.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >>> 

