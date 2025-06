Bekeményít az állami statisztikai hivatal

Mint írják, a pontos és megbízható statisztikák előállításához elengedhetetlen, hogy az adatgyűjtések során a válaszadásra kötelezett gazdasági szervezetek határidőre és maradéktalanul megfeleljenek a követelményeknek. Emlékeztettek: az elmúlt időszakban a KSH több közigazgatási eljárást is kezdeményezett azokkal a gazdasági szervezetekkel szemben, amelyek nem tettek eleget válaszadási kötelezettségüknek. Az eljárások eredményeként az addig nem teljesítő szervezetek döntő többsége pótolta elmaradásait – tették hozzá.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet az adatszolgáltatói fegyelem erősítésére, és közigazgatási eljárást kezdeményez azokkal a cégekkel szemben, amelyek nem tesznek eleget válaszadási kötelezettségüknek – közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az eljárás során közigazgatási bírságot is kiszabhatnak, de a hivatal elsődleges célja nem a szankcionálás, hanem a válaszadási hajlandóság növelése és az együttműködés erősítése.

