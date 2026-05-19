Makró Befektetés Európai Unió

Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

Az EU megerősíti a kockázatos külföldi befektetésekkel szembeni védelmet – erről szóló szabályokat fogadtak el az Európai Parlamentben.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint kedden az Európai Parlament új uniós szabályokat fogadott el a külföldi befektetések átvilágítására a biztonsági kockázatok megelőzése érdekében.

508 szavazattal, 64 ellenében és 90 tartózkodás mellett az EP-képviselők zöld utat adtak az uniós tagállamokkal kötött megállapodásnak az olyan érzékeny ágazatokba irányuló külföldi befektetések kötelező átvilágításáról, mint a védelem, a félvezetők, a mesterséges intelligencia, a kritikus fontosságú nyersanyagok és a pénzügyi szolgáltatások. Mint írták, annak érdekében született az új jogszabály, hogy azonosítani és kezelni tudják a potenciális biztonsági vagy a közrendet veszélyeztető kockázatokat, miközben az EU nyitva marad a külföldi tőkebeáramlás előtt.

Szigorítások jönnek a kockázatos befektetéseknél
Ezek lesznek a változások

A nemzeti átvilágítási mechanizmusokra alkalmazandó eljárásokat egyszerűsíteni fogják, hogy csökkentsék az összetettséget, és vonzóbbá tegyék az EU-t a beruházások számára. Fokozzák a nemzeti átvilágító hatóságok közötti, valamint a Bizottsággal való együttműködést, megkönnyítve ezzel a határokon átnyúló biztonsági kockázatokkal kapcsolatos koordinációt és közös fellépést. Az új jogszabály olyan EU-n belüli tranzakciókra is kiterjed majd, amelyek esetében a befektető végső tulajdonosa nem uniós országból származó magánszemély vagy szervezet.

Megállapodás született arról is, hogy további uniós szintű fellépésre van szükség a külföldi befektetésekből eredő gazdasági biztonsági kockázatok kezelése érdekében. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy kezdeményezi az egyes stratégiai ágazatokba irányuló külföldi befektetések feltételeinek meghatározását.

„Ezzel a jogszabállyal lezárjuk az európai naivitás egy fejezetét. Egyes EU-n kívüli országok megpróbálnak meggyengíteni minket. Lezárjuk azt a fejezetet, amelyben a tagállamok szándékos vakságukkal lehetővé tették, hogy külföldi szereplők átvegyék az irányítást gazdaságunk érzékeny ágazatai felett. A külföldi beruházásokkal kapcsolatos munkánk azonban még nem fejeződött be – az Európa függetlenségéért és szuverenitásáért folytatott küzdelem folytatódik, most az ipar felgyorsításáról szóló jogszabályjavaslattal” – mondta az EP jelentéstevője, Raphaël Glucksmann.

A szerb állam is megjelenhet a kérők közt.

A szakmai szervezet is aggodalmát fejezte ki.

A piaci árak ismét emelkednek. A magyar autósok természetesen a védett árat fizethetik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

Május 22-én vizsgálja felül Magyarország szuverén államadós-osztályzatát a Moody's. Leminősítés nem várható, de érdemes lesz majd figyelni a hitelminősítő esetleges kommentárjára – erről beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Négy évre szól a keretszerződés.

Második ülését tartotta az új kabinet.

A kiutasítás jogalapja megszűnt.

Alapítványa teljes átvilágítását kérte.

Így léphetnek szintet a kkv-k.

