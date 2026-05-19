Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint kedden az Európai Parlament új uniós szabályokat fogadott el a külföldi befektetések átvilágítására a biztonsági kockázatok megelőzése érdekében.

508 szavazattal, 64 ellenében és 90 tartózkodás mellett az EP-képviselők zöld utat adtak az uniós tagállamokkal kötött megállapodásnak az olyan érzékeny ágazatokba irányuló külföldi befektetések kötelező átvilágításáról, mint a védelem, a félvezetők, a mesterséges intelligencia, a kritikus fontosságú nyersanyagok és a pénzügyi szolgáltatások. Mint írták, annak érdekében született az új jogszabály, hogy azonosítani és kezelni tudják a potenciális biztonsági vagy a közrendet veszélyeztető kockázatokat, miközben az EU nyitva marad a külföldi tőkebeáramlás előtt.

Szigorítások jönnek a kockázatos befektetéseknél

Ezek lesznek a változások

A nemzeti átvilágítási mechanizmusokra alkalmazandó eljárásokat egyszerűsíteni fogják, hogy csökkentsék az összetettséget, és vonzóbbá tegyék az EU-t a beruházások számára. Fokozzák a nemzeti átvilágító hatóságok közötti, valamint a Bizottsággal való együttműködést, megkönnyítve ezzel a határokon átnyúló biztonsági kockázatokkal kapcsolatos koordinációt és közös fellépést. Az új jogszabály olyan EU-n belüli tranzakciókra is kiterjed majd, amelyek esetében a befektető végső tulajdonosa nem uniós országból származó magánszemély vagy szervezet.

Megállapodás született arról is, hogy további uniós szintű fellépésre van szükség a külföldi befektetésekből eredő gazdasági biztonsági kockázatok kezelése érdekében. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy kezdeményezi az egyes stratégiai ágazatokba irányuló külföldi befektetések feltételeinek meghatározását.